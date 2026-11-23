香港測量師學會舉辦構建「你」想荃灣創作比賽2026頒獎典禮 繪出可持續城市活化藍圖

香港測量師學會舉辦「構建『你』想荃灣」創作比賽2026，主題地區定於荃灣區——充滿新舊香港文化魅力的社區，鼓勵同學透過與彼此之間的創意交流，從經濟、社會及歷史文化傳統多角度深入地認識社區發展，描繪他們心目中的理想社區。經歷近半年的招募、簡介會、工作坊、初選及決賽面試，於上周六(21日)假荃灣西如心酒店舉行頒獎典禮，公布各個獎項的得主。 今屆比賽吸引了來自26間中學合共179位中學生報名參加。55組參賽隊伍在參加了學會舉辦的比賽工作坊、荃灣區導賞團和故事地圖教學工作坊後，運用所學到的知識，構建理想荃灣社區，再透過故事地圖、多元化作品呈現他們的設計藍圖。此外，學會亦邀請了35位會員測量師擔任義務導師，指導學生完成作品。

當中，經初選後共有15組隊伍脫穎而出進入決賽，評審團最終選出了冠軍、亞軍、季軍、優異獎，以及「最佳故事地圖獎」、「最佳團隊協作獎」、「低空經濟創新獎」、「最具可行性方案獎」、「ESG卓越表現獎」的得主。同時，今年比賽亦設有由可持續發展伙伴市區重建局贊助的「市區重建局可持續發展大獎」，以及社區伙伴華懋集團贊助的「華懋社區大獎」，以表揚最能展現可持續發展概念和社區關懷的作品。 是次頒奬典禮很榮幸邀請到香港特別行政區政府發展局副局長林智文，太平紳士擔任主禮嘉賓，他在典禮上致辭時表示，同學們的作品不僅展現出色的學習能力和全面的思考，更反映了年輕一代對香港這個家園的深厚感情。是次比賽讓同學有機會抒發對香港的熱愛及對城市未來的想像，期望同學們繼續努力學習，日後投身發展及建造相關專業，為香港城市發展出一分力。

冠軍的獎項由聖公會陳融中學四位同學——陳貝慈、張焯嵐、龔彩煊、林嫣琳的隊伍奪得，作品名為「重織荃灣」，他們同時獲得「低空經濟創新獎」及「市區重建局可持續發展大獎」。作品以「修補城市織物」為概念，針對荃灣的水浸風險、天橋及海岸空間連繫不足、熱島效應、少數族裔共融不足，以及紡織文化淡化社區痛點，提出城市修復方案。 團隊建議於沙咀道遊樂場地底興建蓄洪池，延伸天橋網絡至柴灣角活化區及海濱，並將部分閒置工廈活化為青年創作、紡織體驗及多元族裔市集空間；又於客運碼頭上蓋設置無人機充電機艙，用於海岸巡檢及夜間文旅匯演，推動低空經濟。作品亦以品牌大使「梭梭鵝」串連南豐紗廠、柴灣角工業區及海濱長廊等地標，並提出興建集住宅、公共空中花園及可持續發展創新企業支援中心於一身的垂直文化商業綜合體，構建兼具文化傳承、跨代共融與社區凝聚力的可持續理想荃灣。

而亞軍由來自順德聯誼總會梁銶琚中學的文浠潼、勞婧琳、羅竣希及李陸豪同學奪得，其作品「荃新你想，無灣不轉」貫徹「以人為本、低空科技」兩大理念。季軍則由聖羅撒書院的劉玥珈及賴泳澄同學憑作品「天空之城·落地重生」奪得，二人更獲得最佳故事地圖獎。從獲獎作品中，可見同學們兼顧創意與實行性，展現出共建荃灣成為理想社區的決心。 「華懋社區大獎」由皇仁書院的朱晉希同學及聖保羅男女中學的朱欣晴同學，憑作品「『你』想荃灣藍圖」奪得，隊伍同時獲得優異獎、「最佳團隊協作獎」及「ESG卓越表現獎」。作品聚焦荃灣公共空間與居民需要之間的落差，針對行人網絡連繫不足、熱島效應、兒童創意遊樂及本地藝術平台不足，以及康體和無障礙配套不均等問題，提出以小規模試點逐步改善現有社區空間。方案涵蓋海濱浮動濕地、垂直綠化、天橋底空間活化等不同社區配套設施，並運用人工智能與數碼孿生技術整合社區設施及服務，構建讓不同年齡、能力及背景的居民均可生活、創作、運動和交流的共融社區。

香港測量師學會會長溫偉明測量師、香港測量師學會高級副會長暨「構建『你』想荃灣」創作比賽2026籌委會主席甘家輝測量師、市區重建局總經理（業務策略）許嘉霖、華懋集團項目管理副總經理許時紅及一眾嘉賓亦抽空出席，為頒獎典禮增添色彩。 香港測量師學會會長溫偉明致歡迎辭時表示，同學們的優秀作品不僅帶給我們對社區發展新的想像和靈感，更能啟發決策者重視並善用年輕一代的創意思維。這次比賽不單是培養「未來測量師」的平台，更讓同學們透過創意交流，多角度了解區內的經濟、社會現狀及歷史文化，並探索荃灣區的城市轉型及可持續發展的潛力，為荃灣繪製出充滿希望的未來藍圖。