由和記黃埔發展、1979年開始入伙的大嶼山屋苑澄碧邨，分兩期發展，以渡假村模式興建，設20幢4層高別墅，提供220個單位。雖然環境恬靜、單位風景優美，但交通不便及生活配套太差，令該屋苑交投及造價持續低迷，最新有一個逾千方呎單位將於下月2日由忠誠拍賣行推出拍賣，開價260萬元，呎價僅約2,097元。

是次推出拍賣單位為澄碧邨第9座2樓A室，實用面積1,240方呎。由於該住宅大樓樓高4層，分別為地下、1樓、2樓及Studio Floor層，故2樓屬高層單位。