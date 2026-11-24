由和記黃埔發展、1979年開始入伙的大嶼山屋苑澄碧邨，分兩期發展，以渡假村模式興建，設20幢4層高別墅，提供220個單位。雖然環境恬靜、單位風景優美，但交通不便及生活配套太差，令該屋苑交投及造價持續低迷，最新有一個逾千方呎單位將於下月2日由忠誠拍賣行推出拍賣，開價260萬元，呎價僅約2,097元。
是次推出拍賣單位為澄碧邨第9座2樓A室，實用面積1,240方呎。由於該住宅大樓樓高4層，分別為地下、1樓、2樓及Studio Floor層，故2樓屬高層單位。
由拍賣行提供的單位圖片可見，內櫳附新淨裝修，設有木地板，整體保養企理，空間闊落，採用深色木系家具。廚房屬梗廚設計，露台擺放兩張木椅，飽覽開揚海景。
⇊直擊澄碧邨第9座2樓A室⇊
開價較逾兩年前同類平逾兩成
翻查資料，參考同類成交單位如7座2樓B室，實用面積同約1,240方呎，在2024年11月以300萬元沽出，反映是次拍賣單位開價較約2年前同類單位低40萬元或約13%。
住戶出入要靠渡輪
澄碧邨目前沒有連接外界的道路，出入仍然以水路為主，住戶需先坐船到長洲，再另乘20分鐘私家渡輪才到達，故屋苑向來交投疏落。資料顯示，屋苑去年迄今僅錄4宗二手買賣，對上一宗為今年7月，12座2樓B室，實用面積約653方呎，以150萬元售出，呎價約2,297元。