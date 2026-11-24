世邦魏理仕獲業主委託，獨家代理出售中環威靈頓街60號全幢物業(連命名權)，為樓高13層的精品商業大廈，位處威靈頓街中段，毗鄰著名砵典乍街(石板街)，1分鐘直達蘭桂坊。物業屬於極罕有的999年批約，業權世代相傳，現時巿場估值約1.38億元。 中環威靈頓街60號於1991年落成，樓高13層，實行一層一單位罕有設計，地下為商舖，1樓至13樓為寫字樓單位。物業更罕有配備升降機，總面積約9,228平方呎。作為小單邊物業，物業出口可直達和安里及蘭桂坊，地理位置極具優勢，私隱度及人流兼備。該物業地盤面積約791方呎，按城規會准許的的地積比率15倍作商廈發展，重建面積可達11,865方呎。物業將以現狀形式，部分交吉、部分連租約形式出售，靈活性高。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵表示，物業位處威靈頓街黃金交叉點，坐擁兩大香港知名地標，包括砵典乍街(石板街)及鏞記酒家。砵典乍街為旅客必到打卡熱點，每年吸引數以百萬計遊客到訪，另外鏞記酒家作為馳名中外的傳統粵菜殿堂，為威靈頓街帶來穩定高質客流，人財兩旺。而威靈頓街一帶近年發展蓬勃，多個大型重建項目相繼落成，區內價值不斷提升。毗鄰的威靈頓街64至70號項目，正在由南豐及協成行共同發展，據屋宇署資料顯示，地盤正興建一幢樓高23層的商業大廈，涉近5萬呎樓面。將來項目落成後，舖值及人流價值極高，本物業勢必受惠。