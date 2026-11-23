會德豐地產今日(23日)舉行「SEASONS SUNSET PARTY」，邀請一眾博主及代理到訪集團矚目地標「O’East」系列壓軸鉅作—日出康城第12期SEASONS系列住客會所「Seasons Retreat」，參觀會所及示範單位並欣賞日落景色。

「SEASONS」系列坐擁港鐵康城站上蓋及商場優勢，會所及園林綠意盎然、設施多元，將自然綠韻與實用性完美融合，讓住戶感受城中度假的悠閒。作為O’East系列的壓軸篇章，SEASONS系列經過多年規劃與發展，已發展成為一個配套成熟、深受住戶歡迎之成熟社區。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，由最早的MALIBU、MONTARA系列，到其後的MARINI系列，會德豐一直在將軍澳用心打造居住環境同生活配套。他指出，集團將把這份成功經驗帶到北部都會區，而古洞北「PARK SILICON」位於北部都會區核心地段，將是集團在北都的重要一步。北部都會區獲政府政策大力支持，重點發展創科及新興產業；交通方面，東鐵綫古洞站預計於2027年啟用。隨着北都發展逐步落實，區內將成為宜業、宜遊、宜居的新興區域。集團期待將「以人為本、注重生活質素」的理念延伸至北部都會區，為該區注入更多活力與可能性。