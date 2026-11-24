如以地區劃分，若不計算宏福苑的特殊註冊，新界區上月實際僅錄246宗，按月微升4%。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，重推租置計劃落空，二手居屋買家亦加緊重新入市，令二手居屋市場在十月再度跑贏大市。土地註冊處最新數據顯示，10月份全港錄得537宗居屋二手買賣登記(數字主要反映9月中旬至10月上旬居屋第二市場及自由市場市況)，按月跌22%，而期內登記總值錄22.39億元。不過，若撇除宏福苑的143宗特殊註冊，二手居屋10月實際僅錄394宗登記，比前月同樣撇除宏福苑後實際的368宗反增7.1%；而登記總值則錄16.66億元，比前月實際的15.61億元多6.77%。

售價方面，10月份二手居屋平均每宗涉約417萬元，創4個月新高，但如不計算宏福苑的登記，上月二手居屋每宗均價約為422.8萬元，比前月實錄均價424.3萬元微跌0.35%。此外，上月的登記不乏矚目成交個案，當中以筲箕灣愛蝶灣8座一個高層B室單位的登記金額最高，該單位實用面積約592方呎，以約800萬元易手，折合平均實用呎價約13,514元；至於呎價最高者，則為同區東欣苑歡欣閣一個高層10室單位，實用面積約211方呎，以約326.8萬元售出，折合平均實用呎價高達15,488元。

按樓價作分析(見表一)，當中3個價格組別交投量錄得下跌，其中跌幅最大的是價值300萬至400萬元以內組別，10月份錄228宗二手居屋登記，按月減少37%，亦為登記量最活躍的組別；其次，價值400萬至500萬元以內組別的登記量亦較前月跌近11%，按月錄161宗登記。至於價值500萬元至600萬元以內組別的登記錄76宗，按月同跌約11%。不過，若撇除宏福苑註冊後(見表一A)，當中3個價格組別的登記量有變，其中300萬至400萬元以內組別錄129宗、價值400萬元至500萬元以內組別錄132宗，而價值500萬元至600萬元以內組別則錄61宗，各比前月多5%、10%及跌8%。

如以地區劃分，港島區錄51宗，比起前月多約34%；新界區期內錄389宗，按月跌約三成，而若不計算宏福苑的特殊註冊，實際僅錄246宗，按月微升4%；至於九龍區10月份錄97宗登記，按月升3%。

麗晶花園成上月熱賣屋苑

如按屋苑細分(見表二)，撇除宏福苑後，10月份九龍灣麗晶花園以11宗買賣登記登頂熱賣居屋屋苑，按月升約1.2倍；而屯門兆康苑以8宗買賣登記成為亞軍，惟登記量按月少約11%。天水圍天盛苑及長沙灣凱樂苑上月同錄7宗登記，其中凱樂苑更按月勁升六成。

此外，上月亦有不少稀客屋苑上榜，其中將軍澳寶盈花園及上水彩蒲苑上月同錄6宗登記，兩者更各錄1倍及2倍的按月登記量升幅。

陳海潮指出，「居屋2025」截至11月17日已售出近54%一手及重推居屋單位，可見資助房屋需求極大。而一手居屋銷售持續火熱，部分市區的中大型單位已沽清，或有部分買家率先重投二手市場尋找心頭好，加上港息仍然相對低企，有利買家借貸供款，故綜合預計本月實際二手居屋登記量料可微升，重上400宗的水平，而來月亦暫料窄幅波動。