焦點新盤、越秀地產(123)旗下油塘「擎海」第2期「擎海II」昨公布首輪銷售安排，落實本周六首輪公開發售128伙，以最高18%折扣優惠計算，折實價395.01萬元起；另於周日以招標形式推售10伙「非凡傑作系列」三房大戶。截至昨日中午12時，項目暫收約1.1萬票，超額認購近85倍，將於周四下午2時截票。
越秀地產(香港)總經理李嘎表示，項目入票客源方面，用家佔約70%，投資者佔約30%；當中不乏大手客。另本地客佔約七成，內地客則佔約三成。
「擎海II」首輪價單發售包括81伙一房及47伙兩房，實用面積285至503方呎。扣除最高18%折扣優惠後，折實價395.01萬至766.01萬元，折實呎價13,499至16,182元。
越秀地產(香港)銷售及市場營銷總監鍾顯騰指，項目首輪入場單位為2座5樓E室一房，實用面積289方呎，折實價395.01萬元，呎價13,668元。最低折實呎價單位為2座3樓G室一房，實用面積323方呎，折實價436.01萬元，呎價13,499元。
鍾顯騰補充，周六當日將分A、B兩組銷售，A組為大手組別時段，設76伙可供選購，買家可認購2至4伙；B組設52伙可供選購，買家可認購1至2伙。
明翹峯周五標售10伙
佳明集團(1271)旗下北角「明翹峯」昨公布首份銷售安排，落實周五起招標發售首批10伙兩房，實用面積383或388方呎。
集團營業及市務總監馮倩平稱，項目層樓層高度可達3.5米，首批向東南單位可前臨賽西湖公園翠綠山巒。她續稱，項目坐擁港鐵北角站優勢及交通樞紐，價格將參考同為港島核心如灣仔或天后一帶新盤價格。
「明翹峯」提供46伙兩房間隔，預計明年6月30日落成，樓花期僅長約7個月。