焦點新盤、越秀地產(123)旗下油塘「擎海」第2期「擎海II」昨公布首輪銷售安排，落實本周六首輪公開發售128伙，以最高18%折扣優惠計算，折實價395.01萬元起；另於周日以招標形式推售10伙「非凡傑作系列」三房大戶。截至昨日中午12時，項目暫收約1.1萬票，超額認購近85倍，將於周四下午2時截票。 越秀地產(香港)總經理李嘎表示，項目入票客源方面，用家佔約70%，投資者佔約30%；當中不乏大手客。另本地客佔約七成，內地客則佔約三成。 「擎海II」首輪價單發售包括81伙一房及47伙兩房，實用面積285至503方呎。扣除最高18%折扣優惠後，折實價395.01萬至766.01萬元，折實呎價13,499至16,182元。