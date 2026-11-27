磚頭向來是香港人心頭好，而今時今日買新樓已不用通宵排隊搶購。然而，九龍灣這個於上世紀70、80年代誕生的中產新市鎮，卻曾創下準買家露宿四日四夜排隊買樓的經典場面。該區的指標屋苑陪伴居民走過半世紀，開創過不少先河，也遇過疫情的洗禮，但相信不少年輕人對於香港首條地鐵綫、首個鐵路上蓋物業、排隊買樓、沙士、彩虹券、創業徑等事物會感到陌生，而這些「大新聞」全數發生在九龍灣。 為讓公眾認識九龍灣過去半世紀的發展，自9月起恒隆社區投資聯同恒隆檔案館，與兩間本地文化機構攜手合作，舉辦超過50場城市導賞團，以「轉灣開故：九龍灣半世紀漫遊」為主題，帶領參加者親身落區探索社區歷史與文化。

九龍灣位處香港首條地鐵觀塘綫的沿綫，其指標屋苑德福花園更成了香港首個以「鐵路加物業」模式發展的大型住宅社區，開創鐵路上蓋發展的先河。 對香港歷史研究有濃厚興趣的恒隆檔案館負責人許創彥透露，德福興建背後藏着一個「Failed in London, Try Hong Kong」的故事。「鐵路加物業」概念最早源於倫敦利物浦街（Liverpool Street）車站發展計劃，惟因資金問題未能落實。其後，工程團隊將這套構思帶到香港，並率先在德福成功實踐，為香港住宅發展揭開新一頁。

平台式設計改變回家路徑 另一指標屋苑淘大花園採用的平台式設計，亦改變了居民回家路徑。以往居民從街道步入大堂便直接上樓，而平台式屋苑興起後，便會穿過商場或平台空間，再經平台大堂返回住所。這種概念轉變主要由於 人車分隔的現代規劃概念、建築法例與地積比誘因，以及物業管理與保安升級所致。 德福及淘大誕生於香港樓市起飛年代，買磚頭成為港人置富之道。1978年德福第二期樓花推出，約700人排隊，部分準買家更露宿三日三夜。1979年第三期開售時，輪候時間進一步延長至四日四夜，再次刷新當時的「排隊輪候長氣紀錄」，獲傳媒廣泛報道。

對於80年代或之前出生的人士，相信對沙士疫情記憶猶新，而淘大更是焦點所在，這場疫情為淘大帶來沉重考驗，亦讓屋苑累積了寶貴的防疫經驗，讓物業管理公司及居民更關注改善設施、去水、通風、渠務等風險管理意識。

淘大推彩虹券及創業徑 「沙士後淘大為重振人流，恢復社區活力，率先推出彩虹券及創業徑，前者以現金券形式吸引九龍灣及其他地區居民重返淘大消費，當時恒隆投入800萬元，金額冠絕全港商場。至於創業徑則針對協助小商戶，在淘大商場內開設創業徑，以3000元月租包水、電及簡單裝修，讓小商戶能即時開業。」許創彥透露，創業徑實施5年，部分營運上了軌道的小商戶，最後更從創業徑搬到較大的店舖，變回正常運作的生意。 到了2020年新冠疫情爆發，淘大憑藉完善的大廈衞生管理措施及良好的排水系統，曾維持220天「零確診」紀錄。 期間，香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇曾到淘大視察，讚揚屋苑及食肆的衞生情況理想，更表示若當時政府考慮放寬晚市堂食限制，淘大具備相關條件。