太古地產（1972）年度社區節慶活動「白色聖誕市集」將於12月3至6日（星期四至日）回歸鰂魚涌太古坊，為免費入場。今年市集以「The Present of Moments」為主題，雲集破歷年紀錄的61個零售及餐飲攤檔，並首度增設週末限定兒童遊樂區及Happy Hour時段，為市民打造「時間聖誕小鎮」節日體驗。
配合「時間聖誕小鎮」主題，市集設有多個互動裝置及表演，包括聖誕鐘樓、The Resonance Sand及時間遊樂場；許廷鏗、Pandora、晚安莉莉及The Flames等嘉賓亦會登台獻唱，12月5至6日（星期六及日）更有與「香港小莎翁」合作的「The Time Wave Parade」故事巡遊，由太古城中心巡遊至太古坊。
在逛市集與打卡之餘，全場共設43個零售及18個餐飲攤檔，餐飲迎來均香餅家、玉泉、Flair Up及「紅到非@非洲王子」等新品牌。12月4至6日（星期五至日）下午6時至8時新設Happy Hour時段，部分攤檔推出特別菜單，調酒師Washam Limbu亦會帶來花式調酒表演；DBS信用卡持卡人更可於8間指定餐飲攤檔以港幣5元優惠價加購美食或飲品。
針對家庭及親子客群，市集將於12月5至6日首設週末限定兒童遊樂區，帶來學校遊戲攤檔、串珠工作坊及流動二手書車「BoBo」；TAIKOO+ 會員亦可換領遊戲入場券，市民亦可透過專屬網上程式進行小鹿人格測試及查閱社區地圖。
整項活動由「太古地產 Placemaking Academy」學生團隊策劃執行，並落實提供可重用餐具、採用環保物料製作裝置及碳排放監測等措施，獲「綠色盛事就緒標誌」認可，收益則全數撥捐「愛心聖誕大行動」及新增受惠機構聖雅各福群會。