太古地產（1972）年度社區節慶活動「白色聖誕市集」將於12月3至6日（星期四至日）回歸鰂魚涌太古坊，為免費入場。今年市集以「The Present of Moments」為主題，雲集破歷年紀錄的61個零售及餐飲攤檔，並首度增設週末限定兒童遊樂區及Happy Hour時段，為市民打造「時間聖誕小鎮」節日體驗。

配合「時間聖誕小鎮」主題，市集設有多個互動裝置及表演，包括聖誕鐘樓、The Resonance Sand及時間遊樂場；許廷鏗、Pandora、晚安莉莉及The Flames等嘉賓亦會登台獻唱，12月5至6日（星期六及日）更有與「香港小莎翁」合作的「The Time Wave Parade」故事巡遊，由太古城中心巡遊至太古坊。