中國香港(2388)為「擎海II」買家提供「特優先P後H」按揭息率推廣計劃及額外1,000元現金回贈。中銀香港個人金融產品部助理總經理姚益煇指，客戶可選擇首2年或3年採用特優P按息率，即 P減2.32厘，以現時實際最優惠利率計算即為2.68厘；期滿後按揭利率將自動轉為H按息率。另外，買家選用中銀香港的數碼化按揭服務，更可額外獲贈 1,000元現金回贈。

「擎海II」首輪價單發售單位包括81伙一房及47伙兩房，實用面積介乎285至503方呎。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由395.01萬至766.01萬元，折實呎價介乎13,499元至16,182元。入場單位為第2座5樓E室，實用面積289方呎，一房間隔，折實售價395.01萬元，折實呎價13,668元。最低折實呎價單位為第2座3樓G室，實用面積323方呎，屬一房間隔，折實售價436.01萬元，折實呎價13,499元。

「擎海II」提供617伙，單位實用面積介乎242至721方呎，戶型涵蓋一房至三房。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2028年12月30日。