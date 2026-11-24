活動於西沙GO PARK舉行，開幕典禮由黃偉雄代表中原，聯同勞工及福利局局長孫玉菡、宣美中心高層、新鴻基地產(016)管理層及多間贊助機構代表一同主持剪綵儀式。中原地產獲大會頒發紀念品，以感謝公司對聽障兒童復康服務的鼎力支持。

中原地產一直積極履行企業社會責任，熱心公益，尤其關注兒童成長與發展。日前，宣美語言及聽覺訓練中心舉辦「聽障孩子．會聽又會講」步行籌款活動，為聽障幼兒及兒童籌募口語訓練經費，並資助有需要家庭購置助聽器及耳蝸配件。作為活動贊助機構之一，中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄與約20位同事身體力行參與其中，以實際行動支持聽障兒童健康成長。

步行活動期間，一眾參加者沿著西沙GO PARK步行徑出發。中原同事與宣美師生及學童並肩同行，沿途欣賞園區綠化景色，並與小朋友互動交流。孩子們展現出純真笑容與無窮活力，讓中原同事深刻感受到及早訓練對聽障兒童成長的重要性，帶來了改變與希望。

中原地產一直重視社區共融與可持續發展，多次透過綠色戶外步行支持弱勢學童，將ESG理念化為具體的社區關懷。今次活動場地西沙GO PARK，正是新界區備受矚目的大型綜合地標項目；中原團隊在區內擁有深厚的業務根基與服務網絡，同事們透過走入社區參與慈善步行，進一步拉近企業與鄰里的距離。未來，中原地產將繼續發揮地區網絡優勢，把關愛帶進各個社區，與社會各界攜手為下一代創造更美好的成長環境。