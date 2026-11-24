萊坊最新發表的《寫字樓新趨勢》報告指出，隨着中環寫字樓租金顯著回升，加上優質供應趨緊，帶動核心區需求增強。截至今年9月，中環超甲級寫字樓空置率由年初的14.5%，大幅回落7.6個百分點至6.9%。國金一期及二期等旗艦商廈出租率已接近滿租水平。
租金方面，中環超甲級寫字樓自去年8月觸底後，截至今年9月已累升28.8%，至每平方呎每月130元，在短短13個月內扭轉過去三年的跌勢，反映市場對優質寫字樓的需求明顯增加。
萊坊執行董事及香港區商業物業服務部主管劉柏汶表示，核心區供應趨緊及租金回升，令企業在選址方面變得更具策略性。隨着中環與其他商業區的租金差距擴大，企業由中環遷往西九龍、銅鑼灣或鰂魚涌，每平方呎可節省約35至66元。
78%外遷樓面流向西九龍
數據顯示，2024年至今年第三季，逾89.6萬平方呎的已承租淨樓面遷出中環、金鐘及上環。當中西九龍為最主要搬遷目的地，佔總搬遷面積的78%，主要受惠於高鐵交通優勢及大面積連續樓層供應。
萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管廖美珊總結，市場正同時出現「去中環化」與「再中環化」趨勢。西九龍及銅鑼灣受惠於充裕新供應，成為企業外遷的主要受惠地區；另一方面，部分偏好核心區的企業，則趁目前仍有空置樓面回流，趕在租金進一步攀升前鎖定租約。