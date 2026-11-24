萊坊：中環超甲廈租金急彈近三成 空置率跌至6.9% 企業掀外遷潮（由左至右 - 劉柏汶、吳志峰及廖美珊）

萊坊最新發表的《寫字樓新趨勢》報告指出，隨着中環寫字樓租金顯著回升，加上優質供應趨緊，帶動核心區需求增強。截至今年9月，中環超甲級寫字樓空置率由年初的14.5%，大幅回落7.6個百分點至6.9%。國金一期及二期等旗艦商廈出租率已接近滿租水平。

租金方面，中環超甲級寫字樓自去年8月觸底後，截至今年9月已累升28.8%，至每平方呎每月130元，在短短13個月內扭轉過去三年的跌勢，反映市場對優質寫字樓的需求明顯增加。

萊坊執行董事及香港區商業物業服務部主管劉柏汶表示，核心區供應趨緊及租金回升，令企業在選址方面變得更具策略性。隨着中環與其他商業區的租金差距擴大，企業由中環遷往西九龍、銅鑼灣或鰂魚涌，每平方呎可節省約35至66元。