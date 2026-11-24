青衣盈翠半島海景三房套 換樓客1398萬承接 08年海嘯貨大賺離場｜二手成交

中原地產青衣高級資深分區營業經理黃國強表示，青衣區本月錄得25宗二手買賣，較上月同期減少1宗。旗下青衣盈翠半島分行高級客戶經理楊麗珍新近促成盈翠半島3座低層C室成交，單位實用面積約756方呎， 三房套房及儲物室間隔。 黃國強指，上址本月初放盤，叫價1,500萬元，經議價後減價102萬元或約6.8%，以1,398萬元易手，呎價約18,492元。單位屬東南海景三房戶，屋苑大部份海景單位同時望見山墳，上址屬少數享純海景的單位。買家為區內換樓客，因小朋友日漸長大，需要更多的居住空間，今年中已開始物色新居，惟當時樓價升勢較急，故一直觀望。直至近期樓價升勢放緩，業主議價空間增加，買家見上址新放盤且條件合意，遂迅速承接。

兩年前曾放盤 惟正值跌市其後封盤 黃國強稱，原業主於2008年以600萬元買入單位，兩年前曾一度放盤，惟當時正值跌市，造價未如理想，因此放盤一段時間後便封盤，日前重新放盤，因開價貼市，即獲買家迅速承接，持貨約18年轉手，帳面大幅獲利798萬元，物業期內升值約1.3倍。 資料顯示，盈翠半島位於青衣青敬路33號，連接港鐵青衣站，1999年入伙，分為2期共有12座，提供3,500個單位。 即睇青衣盈翠半島放盤 (House730)

日出康城兩房租客 1148 萬購 SEA TO SKY 三房 其他地區三房成交方面，利嘉閣地產將軍澳日出康城分行C組高級市務經理趙洛民稱，該行客戶經理嚴倩宜及物業顧問葉偉能新近促成將軍澳日出康城SEA TO SKY第3座低層D室成交，單位實用面積約786方呎，屬三房一套連士多房及梗廚間隔，向西北，望海景。 趙洛民透露，新買家原租住日出康城兩房單位，計劃上車，心儀區內位置便利的3房單位，早前透過利嘉閣真盤源平台鎖定上址放盤。客人心儀屋苑樓齡新，離港鐵站僅步行數分鐘，出入方便，加上熟悉周邊環境，即時洽購，終以1,148萬元承接，呎價約14,606元。趙洛民補充，該盤目前約有5個單位放盤，最低入場費由1,220萬元起。