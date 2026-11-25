樓市交投氣氛向好，部分入伙盤業主趁機沽貨止賺。中原地產蔚藍灣畔第二分行副分區營業經理關偉豪表示，中原最新促成將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE成交，單位為3A座中層E室，實用面積約323方呎，採一房間隔。單位坐向東北方，享開揚市景，買賣雙方經連番議價後，以536.7萬元易手，呎價約16,616元。

天水圍 YOHO West Parkside 一房 412 萬沽 20 個月升值三成｜二手成交

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍新晉屋苑YOHO West本月錄得5宗二手買賣，平均實用呎價約13,258元；其中2期YOHO West Parkside第1A座低層A6室成交，單位實用面積約303方呎，一房間隔，向東，望街景。

伍耀祖稱，上址原叫價450萬元放售，議價後共減價38萬元或約8.4%，以412萬元易手，呎價約13,597元。原業主於2025年3月以315.07萬元一手買入單位，持貨約20個月轉售，帳面獲利96.93萬元，物業期內升值約30.8%。