豪宅市場氣氛向好，港島區豪宅新盤更連錄大額成交。其中恒基地產(012)與新世界發展(017)合作發展的西半山「天御」系列於周一及周二合共錄得13宗成交，涉資超過6.4億元。另由南豐集團及豐資源合作發展的南區「深水灣徑8號」一個高層大宅新近以逾2.94億元售出，為該盤月內第2宗「億元大刁」。

「天御」1期上周公布全新銷售安排，據成交紀錄冊顯示，是次13個成交單位位處2座21樓至27樓A至D室，實用面積856至1,424方呎，戶型涵蓋兩房及三房，成交價3,900.4萬至6,642.9萬元，成交呎價43,504至49,150元。