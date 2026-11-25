豪宅市場氣氛向好，港島區豪宅新盤更連錄大額成交。其中恒基地產(012)與新世界發展(017)合作發展的西半山「天御」系列於周一及周二合共錄得13宗成交，涉資超過6.4億元。另由南豐集團及豐資源合作發展的南區「深水灣徑8號」一個高層大宅新近以逾2.94億元售出，為該盤月內第2宗「億元大刁」。
「天御」1期上周公布全新銷售安排，據成交紀錄冊顯示，是次13個成交單位位處2座21樓至27樓A至D室，實用面積856至1,424方呎，戶型涵蓋兩房及三房，成交價3,900.4萬至6,642.9萬元，成交呎價43,504至49,150元。
該盤昨日售出2座25樓A室三房，實用面積1,424方呎，成交價6,472.1萬元，呎價45,540元。「天御」位於衛城道8號，分為2期共2座，提供172伙。
深水灣徑8號月內套現逾5.5億
至於「深水灣徑8號」周一售出2座17樓C室，實用面積4,214方呎，以2.9498億元成交，呎價7萬元。買家成交期為365天，另獲2個車位認購權。成交紀錄冊顯示，買家可享6.5%印花稅及裝修優惠現金回贈，涉及金額3,398萬元，扣除回贈後實際樓價約2.61億元。
該盤於月初售出1座15樓B室，實用面積3,641方呎，成交價2.6億元，呎價71,409元。連同最新成交，月內套現逾5.5億元。
白石角嘉熙全盤沽清
另外，有一手項目宣告售罄。嘉華國際(173)旗下大埔白石角「嘉熙」昨售出7座20及21樓C室頂層複式戶，實用面積1,653方呎，採三房三套房間隔，外連236方呎平台及754方呎天台。據悉，單位獲區內實力換樓客斥資3,800萬元連兩個車位購入，呎價約22,989元。
發展商指，是次成交單位為項目最後1伙壓軸特色戶，標誌全盤1,122伙正式沽清。