仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指出，香港甲級寫字樓市場開始出現中環需求向個別分區市場外溢的跡象，隨着中環租金持續上升，以及優質寫字樓供應日趨緊張，預計將有更多租戶考慮鄰近的寫字樓分區市場。

截至10月底，整體甲級寫字樓空置率按月下跌0.2個百分點至12.2%。各主要寫字樓分區中，中環、尖沙咀及九龍東的空置率改善最為顯著，分別下跌0.2至0.4個百分點至7.0%、6.0%及19.3%；灣仔/銅鑼灣維持於10.3%，港島東空置率則上升0.4個百分點至14.7%。