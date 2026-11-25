仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指出，香港甲級寫字樓市場開始出現中環需求向個別分區市場外溢的跡象，隨着中環租金持續上升，以及優質寫字樓供應日趨緊張，預計將有更多租戶考慮鄰近的寫字樓分區市場。
截至10月底，整體甲級寫字樓空置率按月下跌0.2個百分點至12.2%。各主要寫字樓分區中，中環、尖沙咀及九龍東的空置率改善最為顯著，分別下跌0.2至0.4個百分點至7.0%、6.0%及19.3%；灣仔/銅鑼灣維持於10.3%，港島東空置率則上升0.4個百分點至14.7%。
仲量聯行香港商業部主管郭禮言(Sam Gourlay)表示，香港甲級寫字樓市場於10月份錄得21.8萬方呎的正淨吸納量，延續復甦勢頭。雖然中環租金上升，但區內帶來的外溢需求主要是因核心商業區缺乏優質甲級寫字樓所致，多於租戶尋求租金更相宜的租務選擇。
10月整體寫字樓租金按月升0.9%
10月寫字樓租賃市場的另一焦點為錄得數宗較矚目搬遷個案，其中一家現位於中環的本地律師事務所，據報預租銅鑼灣利園八期約3.9萬方呎樓面，擴充辦公面積約1.1萬方呎；另有建築師事務所據報由金鐘遷往港島東，承租太古灣道12號約5,800方呎樓面。
仲量聯行研究部資深董事鍾楚如補充，10月整體甲級寫字樓租金按月上升0.9%，主要受核心商業區租金持續向好所帶動，中環租金升幅最大，按月升2.2%；其次為灣仔/銅鑼灣，按月升1.0%。九龍東租金則按月下跌3.2%，跌幅較9月的0.6%擴大，反映區內空置率偏高及市場競爭壓力持續。