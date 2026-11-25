美孚新邨兩房失守「4球」 業主仍帳賺六成 買家要接受一個缺陷｜藍籌屋苑

二手交投氣氛正面，惟藍籌屋苑荔枝角美孚新邨新近錄得一宗低價成交，兩房單位成交價跌穿「4球」，以390萬元沽出，屬該屋苑逾一年半以來再度出現低於400萬元成交。至於單位低價易手，據代理透露，因單位屬頂層，沒有升降機到達，故造價較一般兩房單位有所折讓，不過原業主持貨約18年轉手，帳面仍獲利約60%離場。

市場消息指，是次成交單位為美孚新邨2期吉利徑7號頂層戶，實用面積約410方呎，屬兩房間隔。上月開價450萬元放售，最終累減60萬元或約13.3%，以390萬元易手，造價創屋苑逾一年半來新低，呎價約9,512元。