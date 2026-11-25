二手交投氣氛正面，惟藍籌屋苑荔枝角美孚新邨新近錄得一宗低價成交，兩房單位成交價跌穿「4球」，以390萬元沽出，屬該屋苑逾一年半以來再度出現低於400萬元成交。至於單位低價易手，據代理透露，因單位屬頂層，沒有升降機到達，故造價較一般兩房單位有所折讓，不過原業主持貨約18年轉手，帳面仍獲利約60%離場。
市場消息指，是次成交單位為美孚新邨2期吉利徑7號頂層戶，實用面積約410方呎，屬兩房間隔。上月開價450萬元放售，最終累減60萬元或約13.3%，以390萬元易手，造價創屋苑逾一年半來新低，呎價約9,512元。
與銀行估價相若 同類戶相隔1年輕微跌價10萬
代理指，由於上址位處頂層，未有升降機直達，故造價會較其他樓層略低。參考網上銀行對單位估價約389萬元，與最新成交價相若。
至於該屋苑同類頂層戶成交，參考2期吉利徑9號室，實用面積約413方呎，於去年8月以400萬元登記售出，呎價約9,685元，可見造價相隔逾一年輕微跌價10萬元。
原業主持貨18年獲利151萬
據悉，原業主於2008年以239萬元購入單位，持貨約18年轉手，帳面獲利151萬元或約63.2%離場。資料顯示，美孚新邨位於美孚百老匯街22-24號，1968年起入伙，分為8期共有99座，提供13,115個單位。