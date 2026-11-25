翻查資料，是次放售物業由內房君豪集團總裁石金禹持有，於2017年9月以7.38億元購入，當時成交呎價高見55,854元，一度創下全港寫字樓呎價最高紀錄，目前仍為中環中心最貴成交呎價。

享 360 度環迴維港景觀

物業高踞中環中心頂層，享有360度環迴維多利亞港海景及璀璨城市景致，將維港兩岸的開闊景觀融入日常辦公環境。全層空間配合頂層位置，既突顯物業的獨特性，亦為重視企業形象、辦公私隱及接待體驗的買家，提供別具代表性的商業據點。物業另設專用電梯直達，進一步提升出入便利及尊尚感。

物業現分為7901及7902室，建築面積分別約5,241方呎及7,972方呎。其中7901室交吉出售，可供買家於完成交易後安排進駐；7902室則連現有租約出售。買家能因應業務發展及空間需求，規劃日後使用安排。