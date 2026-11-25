國際房地產顧問第一太平戴維斯(香港)獲委任為首席代理，公開要約出售香港中環皇后大道中99號中環中心頂層79樓全層，物業建築面積約13,213方呎，將以部分交吉、部分連現有租約形式出售，意向價為4億元，平均呎價約30,273元，公開要約截止日期為今年12月17日中午12時正。
翻查資料，是次放售物業由內房君豪集團總裁石金禹持有，於2017年9月以7.38億元購入，當時成交呎價高見55,854元，一度創下全港寫字樓呎價最高紀錄，目前仍為中環中心最貴成交呎價。
享360度環迴維港景觀
物業高踞中環中心頂層，享有360度環迴維多利亞港海景及璀璨城市景致，將維港兩岸的開闊景觀融入日常辦公環境。全層空間配合頂層位置，既突顯物業的獨特性，亦為重視企業形象、辦公私隱及接待體驗的買家，提供別具代表性的商業據點。物業另設專用電梯直達，進一步提升出入便利及尊尚感。
物業現分為7901及7902室，建築面積分別約5,241方呎及7,972方呎。其中7901室交吉出售，可供買家於完成交易後安排進駐；7902室則連現有租約出售。買家能因應業務發展及空間需求，規劃日後使用安排。
中環中心位處皇后大道中，方便往來區內商業及生活配套。物業結合中環核心地段、頂層全層空間及開揚海港景觀，適合用作企業總部、區域辦事處或專業服務機構的辦公據點。
第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，物業意向價為4億元，按建築面積約13,213方呎計算，平均呎價約30,273元。中環中心79樓全層的吸引力，在於其頂層位置、360度環迴維港景觀，以及位處中環核心商業區的綜合優勢，為企業提供兼具品牌展示與實際使用價值的辦公空間。是次出售採部分交吉、部分連租約安排，買家既可先使用交吉部分，亦可透過現有租約條款，靈活部署日後的辦公空間。