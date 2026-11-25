隨著中九龍繞道(九龍灣段)將於下周日(12月6日)通車，屆時6號幹線將全線貫通，藍田區內及對外交通網絡優勢將進一步提升，帶動買家入市意欲。會德豐地產旗下藍田現樓新盤「KOKO HILLS」系列第1期「KOKO HILLS」新近錄得一宗成交，單位為第2座15樓G室，屬三房(梗廚)間隔，實用面積584方呎，以1,161.2萬元招標售出，呎價約19,884元。
整個「KOKO HILLS」系列迄今售出1,214伙，套現超過123億元。
會德豐地產於「HKMA 2026香港可持續發展大獎」勇奪兩項殊榮
會德豐地產團隊於周二(24日)出席由香港管理專業協會(HKMA)舉辦的「2026 HKMA可持續發展獎頒獎典禮」，榮獲「2026香港可持續發展(大機構組別）典範獎」，並同時獲頒「可持續發展項目銀獎」，充分肯定公司在環境、社會及企業管治(ESG)方面的卓越表現，以及團隊多年來推動可持續發展的成果。
由香港管理專業協會(HKMA)主辦的「香港可持續發展大獎」自2016年設立以來，一直是香港商界廣泛認可的可持續發展獎項之一，旨在表揚把可持續發展理念融入企業策略及營運的優秀機構，推動香港商界實踐長遠及具影響力的可持續發展管理模式。
會德豐地產一直將可持續發展融入於企業發展策略及日常營運之中，並以三大核心理念為骨幹，包括為環境帶來正面影響(PIE)，發展優質及可信賴的夥伴關係(QTP)，以及創造長遠持久價值(LTV)。公司透過推動綠色建築、低碳轉型及社區共融，持續為客戶、業務夥伴、社區及環境創造共享價值。
會德豐地產指，是次再度榮獲「典範獎」，標誌著公司連續第二年獲得此項殊榮；而今年更首度同時奪得「可持續發展項目獎」，實現雙料得獎佳績。這不僅肯定了公司在可持續發展策略的持續投入，更彰顯會德豐將可持續發展融入業務核心的堅定承諾和領導地位。未來，公司將繼續以創新思維推動可持續發展，攜手各界夥伴建設更宜居、更低碳及更具韌性的社區。