會德豐地產於「 HKMA 2026 香港可持續發展大獎」勇奪兩項殊榮

會德豐地產團隊於周二(24日)出席由香港管理專業協會(HKMA)舉辦的「2026 HKMA可持續發展獎頒獎典禮」，榮獲「2026香港可持續發展(大機構組別）典範獎」，並同時獲頒「可持續發展項目銀獎」，充分肯定公司在環境、社會及企業管治(ESG)方面的卓越表現，以及團隊多年來推動可持續發展的成果。

由香港管理專業協會(HKMA)主辦的「香港可持續發展大獎」自2016年設立以來，一直是香港商界廣泛認可的可持續發展獎項之一，旨在表揚把可持續發展理念融入企業策略及營運的優秀機構，推動香港商界實踐長遠及具影響力的可持續發展管理模式。