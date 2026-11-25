四大新鐵路站二手轉售統計 日出康城表現最佳 有個錄100%蝕讓｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓價自2025年5月低位回升，較2021年歷史高位的跌幅縮窄至少於兩成。選取四大新鐵路站(黃竹坑、啟德、康城、白石角)在2019年至2021年買入的一手私人住宅，並於2026年二手轉售(截至2026年9月30日登記)合共412宗，當中有49宗轉售帳面獲利，獲利比例錄11.9%，平均獲利幅度為3.3%。蝕讓則有363宗，蝕讓比例錄88.1%，平均蝕讓幅度為13.3%。四大新站，康城的蝕讓比例85.6%最低，平均蝕幅10.3%最少，表現最好。(詳見附表1) 康城轉售宗數最多

四大新站中，康城轉售表現較佳，黃竹坑較遜色。康城的轉售宗數最多，錄174宗，其獲利比例亦最高，錄14.4%。黃竹坑的轉售宗數最少，僅12宗，其蝕讓比例及平均蝕讓幅度卻最高，達100%及25%。白石角的平均獲利幅度最高，錄4.5%，啟德平均賺3.1%居次。啟德及白石角兩個站的獲利及蝕讓比例相若，同樣均錄逾一成及近九成，蝕讓幅度亦相若，分别為15.5%及14.3%。(詳見附表1) 現時康城二手價最貼近高峰時一手價 以同站的一手買入及二手賣出的平均呎價相比，康城2026年二手賣出平均呎價錄15,026元，較2019年至2021年一手買入平均呎價16,475元只低8.8%，差異屬四大新站中最少，即現時康城二手價最貼近高峰時的一手價。

至於黃竹坑的差幅最顯著，二手賣出平均呎價錄24,911元，較一手買入平均呎價33,238元低25.1%。啟德及白石角一二手呎價均相差逾一成，二手賣出呎價分別錄22,493元及14,551元，較一手買入呎價26,096元及16,763元，低13.8%及13.2%。(詳見附表2)

康城二手呎價表現明顯優於啟德及白石角 站與站相比，樓市高峰期間，康城的一手呎價原本比啟德低36.9%，但今年康城的二手呎價比啟德只低33.2%，呎價差距收窄3.7個百分點。康城的一手呎價原本亦比白石角低1.7%，但今年二手呎價卻比白石角高3.3%；康城的二手呎價表現明顯優於啟德及白石角。 另外，白石角的一手呎價原本比啟德低35.8%，今年二手呎價比啟德低35.3%，兩者一二手呎價差距相若，變化不大，顯示這兩個站二手呎價走勢相近。(詳見附表3) 日出康城11個項目，有8個屋苑一手轉售整體平均蝕讓幅度少於一成，其中日出康城7期A「Montara」及日出康城9期B「Grand Marini」蝕幅均約3%最少，表現出色。不過日出康城4期B「晉海II」及日出康城4期A「晉海」平均蝕21.1%及18.5%較差，而且這兩個屋苑一手轉售全數蝕讓。日出康城8期「Sea to Sky」、日出康城5期A「Malibu」及日出康城9期B「Grand Marini」亦錄全數蝕讓。

黃竹坑兩個項目，港島南岸1期「晉環」及港島南岸2期「揚海」平均蝕幅均逾兩成，錄29.3%及22%，兼全部一手轉售皆蝕讓。(詳見附表4)