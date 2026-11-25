物業於1995年落成，地盤面積約3,642呎，總建築面積約65,015呎。現時物業出租率約95%，地下至1樓由知名廚具品牌承租，3樓則由星級中菜餐廳租用，提供穩定租金收入。部分樓層過往曾作酒店用途，配合現有學生住宿用途的相關批准，為日後改裝及整體資產提升提供良好基礎。

高力獲業主委託為獨家代理，出售香港灣仔駱克道382號全幢物業。該物業首次以全幢形式推出市場。當中5樓至24樓已獲准參與「城中學舍計劃」，兼具現有租金收益及學生住宿轉型潛力。

隨着非本地學生人數持續增加，料學生住宿需求將進一步上升。現時「城中學舍計劃」已有41宗申請獲確認符合資格，涉及約10,800個宿位，惟新增供應仍未能完全滿足市場需求。按市場推算，至2027/28學年學生宿位缺口仍將超過10萬個。

高力香港資本市場及投資服務部董事鄭偉強表示，該物業位處灣仔及銅鑼灣核心地段，現時出租率約95%。是次物業以全幢形式出售，投資者可一次過取得整幢完整業權，讓投資者可全面規劃物業的定位及營運方向，兼顧現有收益與中長線資產增值潛力。

高力香港工業部主管鄧錫衡表示，物業坐落灣仔及銅鑼灣核心地段，交通網絡完善，區內餐飲及生活配套成熟，發展學生住宿提供有利條件。面對持續增長的宿位需求，將合適的現有市區物業轉型作學生住宿，不但有助增加市場供應，亦可進一步發掘物業的資產價值。