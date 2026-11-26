利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，對比去年10月房委會批出「白居二2024」的准買證，帶動居二成交量飆升至逾400宗水平，更帶動11月成交量突破500宗水平。惟房委會至今尚未發出「白居二2025」的准買證，而「居二」成交量持續低迷，有機會連帶影響第四季表現繼續沉寂。綜合香港房屋委員會及房屋署網頁最新數據，10月份全港共錄170宗居屋第二市場買賣個案（按簽署臨時買賣合約的成交為準），較9月份的199宗按月跌近15%，根據紀錄為近13個月以來新低的成交量；而上月成交總值為7.6億元，較前月8.67億元跌逾12%，亦為近13個月次低水平。
未補價居屋平均售價447萬
售價方面，10月份每宗居屋第二市場買賣平均作價約447萬元，較9月份的435.4萬元按月升2.6%，為38個月新高。另一方面，10月份居屋第二市場中仍不乏矚目成交個案，當中以筲箕灣東旭苑一個未補地價高層單位的售價最高，實用面積約650方呎，以756萬元轉手，折合平均實用呎價約11,631元；若以實用呎價計算，則是深水埗凱樂苑一個高層單位最高；該單位實用面積約481平方呎，「居二」成交價為655萬元；折合平均實用呎價高達13,617元。
按物業價值劃分(見表一)，10月各有3個組別交投量按月錄得升幅及跌幅，當中價值300萬至400萬元以內組別成交量錄39宗，較前月64宗跌逾39%；其次價值500萬至600萬元以內組別交投量跌約23%，錄33宗；緊接為價值200至300萬元以內組別成交量跌近18%，上月錄14宗買賣。而上月交投最活躍的為價值400萬至500萬元以內組別的未補價居屋單位，錄得58宗成交，比前月56宗微升近4%。
錦豐苑膺上月「價量」最高屋苑
若按屋苑劃分(見表二)，10月份仍有大多數居二屋苑成交量少於5宗，僅有3個屋苑錄5宗或以上成交。上月馬鞍山錦豐苑錄8宗買賣，為期內最多，按月升3倍；粉嶺山麗苑上月錄7宗成交，較前月升75%；秀茂坪曉麗苑成交量亦按月升1.5倍，錄5宗成交。
上月上榜屋苑當中其餘7個屋苑均錄4宗成交，其中鑽石山宏景花園按月升1倍，而馬鞍山錦泰苑、小西灣富欣花園及粉嶺榮福中心更比前月升3倍。上述表現佔優的屋苑當中，錦豐苑上月成交總額涉資約3,986萬元，成為該月居屋第二市場交投涉資最高的屋苑；而錦泰苑上月成交總額亦錄得近3.5倍的升幅，涉資約2,265萬元。
陳海潮表示，現時最新一輪手居屋銷售尚未完成，仍有部分買家等待揀樓，加上「白居二」准買證仍未發出，故料本月的「居二」成交量或僅維持相近的較低水平，預計錄約180成交。至於下月及全季的成交表現，如房委會在12月上旬發出准買證，相信會成為「居二」成交量的催化劑，下月交投可望較本月低位回升。