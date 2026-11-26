利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，對比去年10月房委會批出「白居二2024」的准買證，帶動居二成交量飆升至逾400宗水平，更帶動11月成交量突破500宗水平。惟房委會至今尚未發出「白居二2025」的准買證，而「居二」成交量持續低迷，有機會連帶影響第四季表現繼續沉寂。綜合香港房屋委員會及房屋署網頁最新數據，10月份全港共錄170宗居屋第二市場買賣個案（按簽署臨時買賣合約的成交為準），較9月份的199宗按月跌近15%，根據紀錄為近13個月以來新低的成交量；而上月成交總值為7.6億元，較前月8.67億元跌逾12%，亦為近13個月次低水平。

未補價居屋平均售價 447 萬 售價方面，10月份每宗居屋第二市場買賣平均作價約447萬元，較9月份的435.4萬元按月升2.6%，為38個月新高。另一方面，10月份居屋第二市場中仍不乏矚目成交個案，當中以筲箕灣東旭苑一個未補地價高層單位的售價最高，實用面積約650方呎，以756萬元轉手，折合平均實用呎價約11,631元；若以實用呎價計算，則是深水埗凱樂苑一個高層單位最高；該單位實用面積約481平方呎，「居二」成交價為655萬元；折合平均實用呎價高達13,617元。

按物業價值劃分(見表一)，10月各有3個組別交投量按月錄得升幅及跌幅，當中價值300萬至400萬元以內組別成交量錄39宗，較前月64宗跌逾39%；其次價值500萬至600萬元以內組別交投量跌約23%，錄33宗；緊接為價值200至300萬元以內組別成交量跌近18%，上月錄14宗買賣。而上月交投最活躍的為價值400萬至500萬元以內組別的未補價居屋單位，錄得58宗成交，比前月56宗微升近4%。