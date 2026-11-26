日出康城錄得174宗轉售最多，其獲利比例14.4%亦為最高。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，樓價自去年5月低位回升，較2021年歷史高位的跌幅縮窄至少於兩成。選取黃竹坑、啟德、康城、白石角四大新鐵路站，在2019年至2021年買入的一手私人住宅，截至今年9月30日，年內共412宗二手轉售登記，當中49宗帳面獲利，獲利比例錄11.9%，平均獲利幅度3.3%。蝕讓則有363宗，蝕讓比例錄88.1%，平均蝕讓幅度13.3%。當中康城表現最佳，蝕讓比例85.6%最低，平均蝕幅10.3%最少。

康城目前二手價最貼近高峰時一手價

數據顯示，日出康城轉售宗數最多，錄174宗，其獲利比例14.4%亦為最高。黃竹坑轉售宗數最少，僅12宗，其蝕讓比例及平均蝕讓幅度卻最高，達100%及25%。白石角的平均獲利幅度最高，錄4.5%；啟德平均賺3.1%居次。啟德及白石角兩個站的獲利及蝕讓比例相若，同樣均錄逾一成及近九成，蝕讓幅度亦相若，分別為15.5%及14.3%。