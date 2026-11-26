差餉物業估價署周四(26日)公布樓價指數，2026年10月私人住宅售價指數報319點，結束兩連升，按月跌0.6%。2026年首10個月樓價指數仍累升6.48%。租金指數繼續創歷史新高，連升12個月，累升6.33%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，9月份美國加息，香港銀行雖然未跟隨，但難免令買家做成心理影響，憂慮若美國再加息，香港銀行亦被迫跟加，買家入市稍見猶豫。10月份多個一手項目以貼近甚至低於二手市價推售，西沙新盤再創即日沽清佳績，紅磡一手項目以低價開售，首兩輪亦全數售出，10月份一手成交逾1750宗，創5個月新高，盡吸市場購買力，令二手受壓。11月份外圍股市波動，恒生指數昨日(25日)收市跌穿23,000點，影響整體市場投資氣氛，幸好於租金的支持下，物業市場相對其他投資產品穩健。