差餉物業估價署周四(26日)公布樓價指數，2026年10月私人住宅售價指數報319點，結束兩連升，按月跌0.6%。2026年首10個月樓價指數仍累升6.48%。租金指數繼續創歷史新高，連升12個月，累升6.33%。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，9月份美國加息，香港銀行雖然未跟隨，但難免令買家做成心理影響，憂慮若美國再加息，香港銀行亦被迫跟加，買家入市稍見猶豫。10月份多個一手項目以貼近甚至低於二手市價推售，西沙新盤再創即日沽清佳績，紅磡一手項目以低價開售，首兩輪亦全數售出，10月份一手成交逾1750宗，創5個月新高，盡吸市場購買力，令二手受壓。11月份外圍股市波動，恒生指數昨日(25日)收市跌穿23,000點，影響整體市場投資氣氛，幸好於租金的支持下，物業市場相對其他投資產品穩健。
陳永傑指出，現時香港住宅物業普遍可享3.3厘租金回報，市區更可高見4厘，吸引投資者繼續將資金投放於樓市，樓價正步入整固期而非轉勢，料第4季即使錄得跌幅亦只是微調。
租金指數再創歷史新高
10月份租金指數再創歷史新高，連升12個月，按月升0.47%。陳永傑稱，受惠於政策推動，海外留學生以及專才引入，為香港物業市場帶來穩定的租賃需求，理想的租金回報，撐起了樓價，令香港物業成為芸芸投資資產中，較為穩健的一種。