利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市踏入第四季持續微幅調整，惟綜觀本地經濟形勢，樓市基調穩妥，並不會出現明顯轉勢大跌的情況。差估署今日(26日)公布的最新數據顯示，2026年10月份私人住宅售價指數報319.0點，較9月的320.9點回落0.59%，為連續兩月輕微反彈後再度回軟，並創近6個月低位。今年首10個月，樓價累積升幅亦相應收窄至6.48%。 今年10月份樓價再度回軟，主要反映9月下旬至10月上旬的實際市況，當時美國率先加息0.25厘，雖然香港未有跟隨，但未來加息憂慮甚囂塵上；加上期間一手新盤以低價推出，搶佔大量二手市場客源，令業主叫價能力大受壓力。

展望11月份，陳海潮相信，受股市出現較顯著回落影響，加上早前本地失業率一度回升及新盤低價策略持續，月內樓價有機會再錄近0.5%的相若跌幅。至於12月更有進一步加息的憂慮，樓市料續受壓；依此觀察，全年樓價有機會由今年6月時最高的7.94%升幅，收窄至全年只升5.6%至6%左右，但料仍將是自2018年以來，近9年的最大按年升幅。