旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」系列自現樓開放以來，銷售反應熱烈，迄今累售逾1,200伙，套現逾52億元。發展商今日(26日)上載全新銷售安排，推出40伙於下周一(30日)起招標發售，當中包括全新海景三房，並採每日招標及截標的方式進行，招標期至2027年2月28日。
該40伙涵蓋第1期「意嵐」及第2期「珀岸」單位，實用面積介乎313至727方呎，戶型涵蓋開放式至三房。
據銷售安排顯示，第2期「珀岸」佔31伙，包括第1A座16伙D室，三房間隔，實用面積727方呎；4伙F室，兩房間隔，實用面積531方呎。另為第1B座3伙B室，兩房間隔，實用面積531方呎；8伙E室，兩房間隔，實用面積460方呎。
至於第1期「意嵐」佔9伙，包括第3座7伙G室，兩房間隔，實用面積466方呎。另有2伙連天台特色戶，分別為第5A座26樓P室，一房間隔，實用面積317方呎，連256方呎天台；以及第5B座26樓F室，開放式間隔，實用面積313方呎，連238方呎天台。
資料顯示，第1期「意嵐」提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎，主打中小型單位，開放式及一房合佔近六成。項目提供58個住宅停車位。
第2期「珀岸」提供631伙，標準分層單位間隔涵蓋開放式至三房，實用面積介乎305至900方呎，設有10種戶型；餘下約10%為特色單位，實用面積介乎269至1,329方呎。