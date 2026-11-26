旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」系列自現樓開放以來，銷售反應熱烈，迄今累售逾1,200伙，套現逾52億元。發展商今日(26日)上載全新銷售安排，推出40伙於下周一(30日)起招標發售，當中包括全新海景三房，並採每日招標及截標的方式進行，招標期至2027年2月28日。

該40伙涵蓋第1期「意嵐」及第2期「珀岸」單位，實用面積介乎313至727方呎，戶型涵蓋開放式至三房。

據銷售安排顯示，第2期「珀岸」佔31伙，包括第1A座16伙D室，三房間隔，實用面積727方呎；4伙F室，兩房間隔，實用面積531方呎。另為第1B座3伙B室，兩房間隔，實用面積531方呎；8伙E室，兩房間隔，實用面積460方呎。