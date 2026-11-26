林恩信指，上址原叫價1,100萬元放售，最後減價70萬元或約6.4%，以1,030萬元易手，呎價約19,145元。同類單位近期市價介乎約1,080萬至1,100萬元，可見是次成交價低約5%至6%。從單位相片可見，內櫳有企理裝修，整體保養不俗。

原業主長期身處海外 上車客把握時機入市

林恩信透露，原業主長期身處海外，因考慮到資產配置以及需要套現，才放售是次優質物業。買家屬上車客，鍾情海之戀擁臨海地利以且配套完善，看中上址屬大兩房，空間闊落，且享有無遮擋海景，見業主態度軟化，願意擴大議價空間，即把握時機入市。

據了解，原業主於2017年以881萬元一手購入單位，持貨約9年轉售，帳面獲利149萬元，物業期內升值約16.9%。

資料顯示，海之戀位於荃灣西大河道100號，坐落於荃灣西站上蓋，自設大型商場OP MALL，同時鄰近多個大型商場包括如心廣場及荃新天地，交通及起居十分方便，於2018年入伙，分為2期共有14座，提供2,406個單位。