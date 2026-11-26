第一太平戴維斯投資部資深董事胡子申表示，是次地盤以1.85億元成交，反映具優質地段及清晰發展潛力的住宅地皮，仍能吸引買家把握機會。九龍塘傳統豪宅區的住宅發展地盤供應有限，項目兼具知名學府網絡、成熟社區配套及開揚景觀等優勢，有利打造切合家庭客需要的優質住宅項目。

地盤位處九龍傳統低密度豪宅地段，正對喇沙小學及瑪利諾修院學校等知名學府，周邊住宅發展成熟。項目地段尊貴，落成後大部分單位可享開揚獅子山景觀，預料新買家將打造豪華精品住宅項目。

恆和珠寶集團早年進行收購

翻查資料，是次地盤由恆和珠寶集團早年進行收購，包括2021年以約1.85億元收購界限街164號至164A號一籃子物業，成交包括界限街164號地下、1樓、2樓及部分天台等。

其中164號地下物業由金祐置業有限公司於2002年以420萬元購入，公司董事為曾志偉女兒曾寶儀，以及李愛華，2021年獲恆和珠寶集團以3,200萬元收購，持貨19年帳面大賺2,780萬元，升值約6.6倍。文件亦指出，該物業的最終實益擁有人為曾志偉。