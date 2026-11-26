由香港公益金主辦、新鴻基地產(016)冠名贊助的「公益金x新鴻基地產慈善馬拉松2027」將於2027年1月31日舉行，賽事將移師至新地位於西沙的GO PARK舉行，採用由GO PARK出發之全新半馬拉松及十公里賽道，更會於GO PARK提供一系列適合一家大小參與的精彩節目，鼓勵社會各界一同運動行善，共度歡樂又充滿意義的週日。
半馬拉松及十公里賽事均以西沙GO PARK作為起點及終點，十公里賽道沿西沙路往馬鞍山方向，於利安邨為折返點；半馬拉松賽則沿馬鞍山海濱長廊跑向沙田方向，至安耀街變電站折返。新路線將為跑手帶來嶄新的賽道體驗。
活動當天為方便跑手，大會已邀請九巴安排特別專車於金鐘、觀塘及荃灣接送跑手前往西沙GO PARK。活動現已接受公眾人士報名，活動詳情及報名安排可瀏覽活動網頁。
活動當日，西沙GO PARK內將設有精彩嘉年華，歡迎跑手親友到場支持及打氣，亦可參與由GO PARK Sports為是次賽事特別籌備的各式特色活動，包括乘船前往西貢深涌，沿途飽覽企嶺下海的山海景致；抵達後可漫步綠意草原，更可體驗傳統茶果製作等工作坊。
公益金慈善馬拉松自1995年舉辦以來，一直深受各界支持，是公益金年度籌款活動之一。2026年賽事共籌得逾690萬元善款，用以支援有需要人士。一如以往，2027年賽事所籌得的善款，不扣除任何行政費用，全數撥捐公益金資助的會員機構，為有需要人士提供高效及適切的社福服務。
公益金衷心感謝新鴻基地產冠名贊助及全力支持，並感謝活動贊助胡關李羅律師行、交通伙伴九龍巴士(一九三三)有限公司，以及各贊助機構包括：匯泉國際有限公司、地捫鮮菓(香港)有限公司、馬拉松、神樂院牛奶廠有限公司 (十字牌)及一田。