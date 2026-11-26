由香港公益金主辦、新鴻基地產(016)冠名贊助的「公益金x新鴻基地產慈善馬拉松2027」將於2027年1月31日舉行，賽事將移師至新地位於西沙的GO PARK舉行，採用由GO PARK出發之全新半馬拉松及十公里賽道，更會於GO PARK提供一系列適合一家大小參與的精彩節目，鼓勵社會各界一同運動行善，共度歡樂又充滿意義的週日。

半馬拉松及十公里賽事均以西沙GO PARK作為起點及終點，十公里賽道沿西沙路往馬鞍山方向，於利安邨為折返點；半馬拉松賽則沿馬鞍山海濱長廊跑向沙田方向，至安耀街變電站折返。新路線將為跑手帶來嶄新的賽道體驗。