受惠政府積極推動專上教育及非本地生來港升學政策，近年本港大專院校均積極擴張規模及據點，加上商廈價格較高峰期大幅回落，帶動相關院校趁低吸納，物色性價比高的商廈物業作升級擴張及業務整合，為商廈市場最具實力且積極入市的用家。同時，沙田石門新都廣場近期接連獲教育團體入市，有業主見市場對該廈物業需求高漲，趁勢放售旗下3樓全層連車位，並委託中原(工商舖)獨家代理銷售事宜，業主叫價約6,000萬元，意向呎價約5,912元。

中原(工商舖)工商部高級分區營業董事張志傑表示，是次獨家代理項目位於沙田石門安耀街2號新都廣場3樓連4個車位，建築面積約10,148方呎，連4個車位一併出售，業主意向價約6,000萬元，平均每呎叫價約5,912元，部分將以連租約形式出售，買家可即享租金回報。據了解，由於原業主有意重整投資組合，故今次叫價相對克制，出貨意欲大。

張志傑稱，新都廣場配套方面，該項目樓面實用，間隔靈活，外牆為玻璃幕牆設計，採光度充足，並配備酒店式大堂，加上連同車位一併出售，屬區內罕有放售物業。物業特別之處，車到樓層，兩邊可出入貨物及人流，私隱度極高，大廈採用中央冷氣系統。每個單位也可以安裝獨立分體式冷氣，這也是3樓的一大優勢。大廈共配備載客升降機8部及載貨升降機4部，另設有停車場，配套完善，適合教育、培訓及相關行業進駐，作教學中心或行政辦公室使用。另外，新都廣場位處石門核心地段，步行即達港鐵石門站，巴士及小巴路線遍佈港九新界，交通四通八達，出入相當便利。