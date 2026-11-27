晉誠地產高級營業經理李德鴻表示，該行新近促成浪翠園2期6座中層B室成交，單位實用面積約802方呎，原則三房連主人套房及儲物室間隔，設有露台，向西南前臨開揚海景。據悉，單位新近以688萬元易手，呎價約8,579元。

原業主當年 930萬 入市

李德鴻透露，新買家為外區換樓客，在市場物色換樓盤源已多月，一直心水鎖定浪翠園2期6座，享有全海景的B室優質戶型，無奈該類優質放盤極度罕有，市場一直缺乏供應。最終「皇天不負有心人」，上址業主於本月初開價698萬元放售，代理隨即第一時間通知買家，並火速撮合睇樓及議價。買家對單位一睇即合，最終微減10萬元，以688萬元成功購得心頭好。

​據了解，原業主於1997年樓市高峰期以930萬元購入單位，持貨約29年轉手，帳面虧蝕242萬元，物業期內貶值約26%。資料顯示，浪翠園位於深井青山公路青龍頭段18號，由新鴻基地產(016)發展，1992年起入伙。浪翠園共有5期，合共15座，提供2,389伙。