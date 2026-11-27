利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上周股市持續下滑，恒指23,000點關口亦告失守並繼續尋底，直接拖累整體投資市場氣氛。在市場觀望情緒濃厚下，一手新盤推售節奏同見轉慢，連帶累及二手市場購買力放緩，導致指標屋苑交投出現再次回軟的局面。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(16至22日)共錄65宗買賣個案，較前周(9至15日)的70宗減少7%，連續六周在60宗至70宗區間窄幅上落。
按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，九龍區則按周稍增，其中新界區21個指標屋苑上周共錄25宗買賣，較前周的30宗減少17%，其中嘉湖山莊交投量由前周的6宗，減少50%至上周的3宗；荃灣中心、盈翠半島、YOHO Town、藍天海岸及映灣園各自錄得1宗成交，分別按周減少50%。
港島區方面，8個指標屋苑上周共錄12宗買賣，較前周的13宗減少1宗或8%，其中海怡半島成交量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；太古城期內錄得3宗交投，較前周的4宗減少25%。至於九龍區21個指標屋苑上周共錄28宗交投，較前周的27宗增加1宗或4%，其中海濱南岸交投量由前周的2宗，大增1.5倍至上周的5宗。
零成交屋苑按周減少13%
此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有14個屋苑錄得「零成交」，較前周的16個減少13%，當中港島區及九龍區各佔3個及5個屋苑，新界區則佔6個(詳見表一)。
陳海潮指出，股市表現仍然十分波動，本周中段甚至一度跌破22,000點大關，令買家入市態度顯得格外審慎，入市步伐明顯減慢。加上本周末市場再有以貼市價開售的新盤搶灘，預料將進一步攤薄市場焦點及購買力，二手指標屋苑短期內仍將持續受壓，預計未來一至兩周的成交量難有顯著突破，交投走勢料維持窄幅波動。