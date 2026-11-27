利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上周股市持續下滑，恒指23,000點關口亦告失守並繼續尋底，直接拖累整體投資市場氣氛。在市場觀望情緒濃厚下，一手新盤推售節奏同見轉慢，連帶累及二手市場購買力放緩，導致指標屋苑交投出現再次回軟的局面。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(16至22日)共錄65宗買賣個案，較前周(9至15日)的70宗減少7%，連續六周在60宗至70宗區間窄幅上落。

按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，九龍區則按周稍增，其中新界區21個指標屋苑上周共錄25宗買賣，較前周的30宗減少17%，其中嘉湖山莊交投量由前周的6宗，減少50%至上周的3宗；荃灣中心、盈翠半島、YOHO Town、藍天海岸及映灣園各自錄得1宗成交，分別按周減少50%。