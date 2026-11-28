近日二手交投向好，長情業主趁機沽貨止賺。中原地產大埔昌運中心高級資深分區營業經理招權峰表示，大埔廣場最新錄得4座中層H室成交，單位實用面積約474方呎，兩房間隔，日前議價後以530萬元沽出，呎價約11,181元。

據了解，新買家為同區客，見單位間隔合用，價錢合理，即決定購入單位自用。原業主早於1985年以23.1萬元購入上址，持貨長達41年轉手，帳面獲利506.9萬元，物業期內大幅升值近22倍。

資料顯示，大埔廣場位於大埔市中心安泰路1號，1984年入伙，共有5座，提供1,408個單位。