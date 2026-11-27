單位大門玄關位置設有淺木色收納櫃，供住戶分類收納鞋履及日常用品，同時可放置隨身物品及裝飾物，兼顧收納與展示功能。客飯廳呈長方形設計，兩區佈局分明。客廳以落地玻璃趟門連接露台及工作平台，引入自然光線及海岸景致。天花採用圓角層次配隱藏燈帶及射燈，配搭弧形牆身裝飾。室內擺放米白色弧形沙發、圓角白色茶几及淺木色長形電視地櫃；飯廳配置淺木色四人餐桌及淺色軟墊餐椅。全屋鋪砌淺木色地板及米黃色牆身，點綴綠植與掛畫。

其中第1A座18樓D室現樓示範單位，為三房連兒童房(梗廚)間隔，實用面積727方呎，包含一個39方呎露台及16方呎工作平台。

廚房設有L形淺色雲石紋人造石工作檯面及淺棕色木紋廚櫃，廚櫃及層架提供收納空間。廚房設備包括Siemens單頭及雙頭煤氣煮食爐、抽油煙機、七合一微波蒸烤焗爐及微波燒烤爐；另備有Whirlpool洗衣乾衣機、雪櫃及Vinvautz酒櫃。

主人套房延續淺木色基調。床頭背景牆以木質立體造型作焦點，下方配灰色飾面。房內裝設軌道燈、閱讀燈及造型吊燈，床側備有懸浮式木系梳妝檯配圓鏡及暖啡色座椅，並附入牆衣櫃與大幅玻璃窗。套房衛浴採用三件頭設計（浴缸、洗手盆及坐廁），連接工作平台以作通風；內附雙門帶燈鏡櫃、Stiebel Eltron電熱水爐及Panasonic浴室寶，盆下設有毛巾架與置物櫃。