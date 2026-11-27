英國正面對人口及樓市的雙重急跌。最新分析顯示，英國淨移民人數勢創近30年來非疫情時期新低，今年甚至可能出現淨流出；與此同時，受美伊戰事推高按息及重稅夾擊，倫敦核心豪宅區正逐漸崩盤，兩大最貴豪宅區樓價更按年急挫逾15%，有大行預測明年全英樓價升幅僅1%。 撰文：全球樓行 淨移民創29年新低 人口恐44年來首萎縮 英國國家統計局(ONS)公布官方數據，如撇除2020年疫情因素，淨移民料創1997年以來的29年新低。華威大學移民專家James Bowes推算，截至2026年6月的一年內淨移民僅5.4萬人，跌破10萬人的大關。Bowes更估計，2026全年淨移民將轉負，淨流出逾5萬人，為1993年以來首次。其實英國淨移民曾於2023年3月止年度飆至94.4萬人歷史高位，至2025年底已回落至17.1萬人。跌勢源於大學國際生簽證合規審查收緊，大量留學生未能在兩年畢業簽證期滿前找到工作而離境。

美伊戰事推高按息 大行狠削樓價預測 租務反升溫 樓市方面，萊坊因應政治不穩、借貸成本高企及地緣局勢動盪，將明年全英樓價升幅預測由3%減至1%；當中騎士橋(Knightsbridge)及梅菲爾(Mayfair)的倫敦核心豪宅區更預料明年跌3%。美伊戰爭引發能源危機，將按揭息率由戰前4.83%推升至逼近6%，令英國大型發展商Taylor Wimpey及Barratt Redrow等面對買家需求下滑。 萊坊將頂級豪宅區5年升幅預測，由7個月前的16.8%大削至6.5%。有業內人士指，不少業主已認清市況低迷並減價吸客。他亦慨嘆，4月時首相還是施紀賢，亦鮮有人料中東戰事延續至11月美國中期選舉之後，7個月過去英國樓市毫無起色。相反，因《租客權益法》(Renters’ Rights Act)實施後租務市場轉熱，地產代理Hamptons料新簽租約租金升幅將於2027年見頂達4.5%，2028及2029年則稍回落至3.5%及2.5%，主因租盤供應減少及業主將轉嫁額外成本。

兩大富人區「崩盤」 跌幅超金融海嘯 倫敦最貴兩大富豪區或是逾30年來最深的跌市。上周官方數據顯示，9月份西敏市(City of Westminster)及肯辛頓—切爾西(Kensington & Chelsea)樓價按年暴跌18.5%及15.6%。這兩個全英最多逾200萬英鎊豪宅的地區，較三、四年前高位累挫近三成，跌幅超越2008年金融海嘯，逼近九十年代初樓市崩盤。土地註冊處數據顯示，肯辛頓—切爾西均價已由2022年9月的166萬英鎊跌至117萬英鎊。 此外，兩區絕大部分屬分層單位，由於屬租賃業權(leasehold)，須繳付天價管理費困擾。仲量聯行(JLL)研究指，一個1,500平方呎、設健身室及24小時禮賓服務的豪宅，2025年管理費高達約22,500英鎊，5年間急升89%。