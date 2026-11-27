中原地產西半山首席營業董事李巍表示，近期入伙的期數深受市場追捧，買家轉售表現穩健。各期數中以「Blue Coast II」表現最為突出，今年暫錄得16宗二手成交，全數均為獲利離場。若綜合計算「Blue Coast」兩期，則合共錄得54宗買賣，當中僅1宗微蝕約1%離場，其餘53宗全數獲利，獲利比率高達98%，且當中逾90%個案的帳面升幅達10%以上。

李巍指出，港島鐵路盤向來供應短缺，而黃竹坑區發展越趨成熟，加上政府計劃於香港仔打造「遊艇旅遊綜合發展區」，預期整個南區未來將加速轉型為國際級的高端休閒及旅遊核心地段，屆時區內物業租賃需求與升值潛力可再看高一線。

今年港島南岸獲利金額最高的個案為「Blue Coast」第1B座中層D室，原業主於2024年4月以2,379萬元一手購入樓花，剛於本月以3,130萬元沽出，持貨約兩年半，帳面大賺751萬元或約31.6%。

擎海II首輪截收1.7萬票 超額逾131倍

越秀地產(123)旗下油塘「擎海」第2期「擎海II」將於明日首輪公開發售128伙，昨日截票，累收約1.7萬票，超額認購逾131倍。發售單位包括81伙一房及47伙兩房，實用面積285至503方呎。扣除最高18%折扣優惠，折實價395.01萬至766.01萬元，折實呎價13,499至16,182元。另於周日以招標形式出售10伙「非凡傑作系列」三房大戶。

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瀚澄首推12伙 下周一起招標發售

新加坡房地產SC Capital Partners旗下鴨脷洲「瀚澄」昨日突擊上載首份銷售安排，推出12伙於下周一起招標，涉及6、9及18樓全層A至D室，實用面積224至401方呎，戶型為開放式至兩房。