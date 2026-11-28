中原地產康怡及鰂魚涌區副區域營業董事袁廣達表示，分行新近促成鰂魚涌南豐新邨2座中層F室成交，單位實用面積約391方呎，兩房間隔，向西南，享開揚山景，以560萬元沽出，呎價約14,322元。

據了解，新買家為用家，心儀南豐新邨位置便利，鄰近港鐵站及大型商場，遂積極議價洽購，最終成功購入安樂窩。業主於2023年以630萬元購入單位，持貨約3年轉售，帳面損失70萬元，物業期內跌價約11.1%。

資料顯示，南豐新邨位於鰂魚涌基利坊15-27號，1977年入伙，共有12座，提供2,826個單位。