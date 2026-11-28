陳永傑指，11月份一手成交逾830宗，全年逾1.7萬宗。環球股票波動，但香港物業仍是眾多投資產品中較為穩健的一種，只要發展商繼續開價合理一手承接力仍然較二手優勝，加上在租金回報逾3厘及剛性需求的支持下，香港樓價相信只是短暫整固。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「擎海II」開價與上一期相若，吸引向隅客繼續追捧，項目錄得逾1.7萬個入票登記，超額認購逾131倍，證明項目配套及開價具吸引力。今日該行出席客戶中，逾半數為第1期向隅客。A組時段該行最大手客欲斥資逾2,000萬元購入4伙。

「擎海II」首輪發售單位包括81伙一房及47伙兩房，實用面積285至503方呎，折實價395.01萬至766.01萬元，折實呎價13,499至16,182元；入場單位為2座5樓E室一房，實用面積289方呎，折實價395.01萬元，呎價13,668元。另於周日（29日）以招標形式推售10伙「非凡傑作系列」三房大戶。

項目首輪銷售將分A、B兩組，A組為大手組別時段，設76伙可供選購，買家可認購2至4伙；B組設52伙可供選購，買家可認購1至2伙。

「擎海II」提供617伙，單位實用面積介乎242至721方呎，戶型涵蓋一房至三房。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2028年12月30日。