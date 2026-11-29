新地apm聯乘POP MART打造首個Angry Molly公主展 設5米高巨浪打卡位 | 商場動態

新地(016)旗下觀塘旗艦商場apm今年聖誕聯乘POP MART，由這周三（25日）起至2027年1月3日於商場中庭設置香港首個 「Princesses’Christmas Club」大型主題展。適逢MOLLY誕生20周年，該展以「Angry Molly迪士尼公主系列」為主角，打造9大主題打卡場景及互動裝置。 9大主題場景涵蓋多個經典與互動場景。訪客可於「Check-In俱樂部」印製專屬門卡，或在「掃貨升降機」、「爆趣髮廊」及「花木蘭造型Playroom」與不同造型的Angry Molly合影。場內同時設有「Pan Kick Apple」體感遊戲區、「勁泡Disco」及「光影大鬧鐘」。此外，展覽亦提供熱感應相紙拍照機，The Point會員於12月27日前憑指定積分並完成社交媒體打卡，可換領限量版主題貼紙包。

場內的焦點裝置，為5米高的「衝浪Angry Molly小魚仙艾利奧造型」，地面配合水波光影投影，並設有旋轉梯供近距離觀賞。同場亦設有6米高的「真我聖誕樹」，掛滿歷代MOLLY掛件。「真我魔鏡房」則以紅白兩色為主調，結合立體變畫及霓虹燈箱設計，提供多角度的拍攝空間。