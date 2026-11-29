CCL｜連跌7周共2.41% 近3年最長跌浪 年底或重返今年4月水平

二手樓價仍未止瀉，中原城市領先指數CCL最新報157.32點，按周跌0.15%，指數創2026年5月初後28周、近7個月低位。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，自9月中美國3年以來首次加息後，本地樓價持續調整，CCL連跌7周共2.41%，為2023年11月到12月後近3年以來最長跌勢。 較今年高位回落近 3% 楊明儀指，CCL已較今年8月中的162.16點高位回落2.98%。新盤相繼低價促銷成焦點，加上12月加息機率大增，以及環球金融市場波動，不少買家放慢入市步伐待明年再部署，二手樓市受壓轉弱，相信年底前CCL目標下試155點，即重返今年4月底時的水平，只要再跌2.32點或1.47%便達到。

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升16.40%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升16.63%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升15.8%，較2021年8月191.34點歷史高位跌17.78%。11月25日恒指失守22,000點，創逾1年半新低，美國宣布對14個貿易夥伴進口商品提出新關稅，27日北角新盤「明翹峯」首推10伙招標，28日油塘新盤「擎海II」首輪價單銷售推128伙，對本地二手樓價的影響將於2026年12月中旬公布的CCL才開始反映。

新界西樓價挫 1.39% 連跌 3 周 四區樓價呈「兩升兩跌」局面，港九市區升，新界兩區跌。新界西CCL_Mass報142.07點，按周挫1.39%，連跌3周共3.47%，指數為2026年5月中後27周(逾6個月)低位。新界東CCL_Mass報170.92點，按周跌1.23%，連跌2周共3.78%，指數為2026年5月底後25周(近6個月)低位。 至於港島CCL_Mass報157.45點，按周漲0.63%，連跌6周後反彈。九龍CCL_Mass報157.48點，按周上揚0.9%，終止2周連跌。 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158.30點，按周微跌0.09%。CCL(中小型單位)報156.96點，按周回落0.17%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌7周，分別累挫2.83%及2.58%，指數同樣為2026年5月初後28周、近7個月低位。CCL(大型單位)報159.15點，按周微跌0.05%，連跌2周共0.48%，指數為2026年7月底後17周、近4個月低位。