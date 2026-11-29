由新世界發展(017)夥拍招商蛇口攜手呈獻的「全港首個 PAVILIA 北都攝影大賽 X AI創作大賽」現正接受報名，截止日期為12月18日。為鼓勵更多攝影愛好者以鏡頭發掘北都之美，主辦方今天(29日)舉辦《鏡映秋色》流水響紅葉攝影工作坊，邀請尊貴客戶NEW WORLD ELITE及NEW WORLD CLUB會員參與，一同走進被譽為「港版輕井澤」的流水響水塘，感受秋日限定美景。

活動特別邀請著名攝影師兼前香港Canon專業攝影大使饒哈林(Harlim)親臨現場帶領。流水響以如鏡湖面、醉人紅葉及被大自然環抱的寧靜景致聞名，是近年深受攝影愛好者歡迎的熱門打卡勝地。