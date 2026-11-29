由新世界發展(017)夥拍招商蛇口攜手呈獻的「全港首個 PAVILIA 北都攝影大賽 X AI創作大賽」現正接受報名，截止日期為12月18日。為鼓勵更多攝影愛好者以鏡頭發掘北都之美，主辦方今天(29日)舉辦《鏡映秋色》流水響紅葉攝影工作坊，邀請尊貴客戶NEW WORLD ELITE及NEW WORLD CLUB會員參與，一同走進被譽為「港版輕井澤」的流水響水塘，感受秋日限定美景。
活動特別邀請著名攝影師兼前香港Canon專業攝影大使饒哈林(Harlim)親臨現場帶領。流水響以如鏡湖面、醉人紅葉及被大自然環抱的寧靜景致聞名，是近年深受攝影愛好者歡迎的熱門打卡勝地。
Harlim親自帶領參加者遊走多個精選拍攝位置，分享構圖技巧、光影運用及現場拍攝心得，帶領大家從不同角度捕捉秋日紅葉與湖光山色交織而成的自然畫卷。Harlim曾為國際籃球巨星高比拜仁、日本當代藝術家奈良美智及影壇巨星張曼玉等知名人物拍攝作品，其作品亦廣獲國際時尚及藝術媒體刊載及採用。
是次流水響攝影工作坊 工作坊推出短短三日，報名火速爆滿，反應熱烈，充分反映市場對優質體驗的殷切需求。粉嶺流水響被譽為「港版輕井澤」，獲香港旅發局推介，更是社交媒體網紅熱捧的打卡熱點，足證粉嶺環境優美、宜居宜遊，魅力非凡。是次熱烈迴響，不僅展現粉嶺河畔優質環境生活圈，更突顯粉嶺作為宜居宜遊地段的獨特優勢，深受市場關注。
VIP限定珍藏明信片 呈現北都發展新面貌
為答謝參加者支持，活動特別準備由Harlim親自操刀拍攝的VIP限定珍藏明信片套裝。系列精選多個北部都會區標誌性景點及發展地標，包括有「港版輕井澤」之稱的流水響水塘、作為河畔社區發展重要脈絡的梧桐河、曾舉辦國際級賽事的粉嶺高爾夫球場，以及創下「世界第一」紀錄的粉嶺繞道(東段)及龍躍頭交匯處等，全方位呈現北都豐富的自然景觀與發展面貌。