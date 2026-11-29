十大屋苑｜周末成交跌逾半 創10周新低 中原：新盤平5至10%搶客 業主拒減價致拉鋸

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末市場焦點落於一手新盤，兩天錄約140宗成交。由於近期新盤普遍較二手低開約5%至10%，吸走大量市場購買力；反觀二手業主仍未肯擴大議價空間，買賣雙方呈僵持局面，拖慢整體二手交投。

據中原地產統計，十大屋苑本周末（28及29日）僅錄得4宗成交，按周急跌55.6%，創10周新低；當中6個屋苑「捧蛋」零成交，港島區更全軍覆沒。

十大屋苑本周末（28及29日）僅錄得4宗成交，按周急跌55.6%，創10周新低。

新都城兩房630萬易主 28年升值逾2倍

九龍區方面，麗港城、黃埔花園及新都城各錄1宗成交，美孚新邨則「捧蛋」。中原地產蔚藍灣畔第二分行副分區營業經理關偉豪表示，新都城2期8座低層H室，實用面積441方呎，兩房間隔，以630萬元易手，呎價14,286元。原業主於1998年以205萬元購入，持貨約28年，帳面獲利425萬元或207%。

沙田第一城三房605萬成交

新界區僅沙田第一城錄得1宗成交，嘉湖山莊及映灣園均零成交。中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠稱，沙田第一城本月累錄18宗買賣，本周末成交為19座中層B室，實用面積451方呎，三房間隔，成交價605萬元，呎價13,415元。原業主於1998年以249萬元買入，持貨約28年，帳面賺356萬元或143%。