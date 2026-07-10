後藤真希專訪｜香港行開心大發現 分享13歲爆紅心情

Morning娘前主將後藤真希出道逾26年，今年她終首次來港，抽空接受am730專訪，她表示：「這是我第一次來香港，很驚訝呢！這麼久以來，一直收到很多香港粉絲留言，表示期待可以見到我，可惜遲遲找不到合適的時機，等了多時終於來到了。」由國民級偶像已成為一位媽媽級藝人，她認為當年以偶像身份出道，為自己的累積了不同經驗，可算是一份珍貴禮物，全靠當年的豐富經驗，現時獨自站在舞台上仍可以表現出偶像風格，同時展現包括藝術的不同面向，令她站台表演的範圍可以更加廣泛。

Morning娘永遠C位

由於是第一次的香港之旅，後藤真希在出發前特別上網搜尋資料，透露自己愛品嚐美食，所以在網站搜尋了「香港美食」，對鮮蝦雲吞好有興趣，所以抵埗已吃了雲吞麵，麵條特別幼細，蝦肉餡料很豐富，還發現涼拌海蜇非常美味，成了她首次香港行的開心大發現！雖然行程緊密，但後藤真希卻自爆不停食，笑言：「我吃了很多，現在衣服有點緊了，返回日本我需要減肥。」

後藤真希於1999年以13歲之齡參加日本選秀節目《ASAYAN》，當時其表現一枝獨秀，加入Morning娘即為逾百萬銷量單曲《LOVE MACHINE》擔任center位置，至今仍屬Morning娘史上最具代表性「C位」。