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出版：2026-Aug-05 23:02
更新：2026-Aug-05 23:02

劉佩玥親揭「鹹豬手黑名單」詳情 阮浩棕連咀三女成公敵自爆一啲都唔好受

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劉佩玥、阮浩棕連同有份拍攝《非份之罪》的藝人、監製王心慰一齊飯聚賀劇集有好成績。談到阮浩棕在戲中連咀三女，成為男人公敵，他表示只是拍戲而已，著大家不要當真，坦言不是大家想像般享受，但很開心角色獲得大家討論。他坦言最緊張是第一次拍咀戲，之後發現同現實的不同，因為現實不會知對方下一步會做甚麼。劉佩玥表示大家拍的時候，大家會思考很多東西，因為大家要就鏡頭，又要諗對手下一步。

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劉佩玥的「圈中鹹豬手黑名單」引起網民好奇。

劉佩玥開心今次角色可以過足戲癮，並指功勞有賴台前幕後的努力。她指因為拍攝是跳拍的關係，自己每天都游走溫柔及崩壞的人設。當他們談起部份場口時，更滔滔不絕，大談角色的心路歷程。早前劉佩玥接受訪問，提到圈中有「鹹豬手黑名單」，更有女演員在拍攝時遇到不愉快的情況，令網民好奇誰人在黑名單之上。當問到「鹹豬手黑名單」內容，阮浩棕苦笑表示當日的報道配了他的圖片，令人誤會自己是嫌疑人，他更立即澄清說︰「配咗我張相！但唔係我呀！」劉佩玥澄清記者應該誤會了她的意思，她說︰「其實係純粹有幾個人講嘅時候，會話小心啲，只係呢啲害群之馬係佔好少部份，而我合作過嘅男演員唔係。我最想帶出個訊息係無論做演員，做咩工作都好，都要好好保護自己，要合作就要好好溝通。其實唔係名單，只係來來去去講嗰幾個！」她強調拍攝之前要溝通好，避免不必要誤會。

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阮浩棕獲劉佩玥認證是好男仔。(娛樂組攝)

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《非份之罪》獲得網民口碑。

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