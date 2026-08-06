金秘書為何那樣｜Anson Lo劇透咀到入廁所 笑指Ivy So個嘴好腍(有片)

由MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo）和蘇雅琳主演的港版《金秘書為何那樣》，今日舉行開鏡拜神儀式，兩人聯同一眾演員包括練美娟、首次拍ViuTV劇的郭子豪、駱振偉、何洛瑤Sica、胡卓希、伍家謙、蔡子軒、溫湯馬仕、李敏、何雙妍及楊雅文(THAIMAY)齊齊現身數碼港「霸總」辦公室。Anson Lo和Ivy So在港版《金秘書》首次合作演情侶，阿撈演自戀總裁李英俊，Ivy So則演其能幹秘書金微笑。他們於兩星期前已投入拍攝，兩人受訪不時角色上身，談到拍咀戲時又一瞼尷尬，場面搞笑。

由於要貼近原著角色形象和穿貼身戲服，兩人經常互相提醒Keep fit，Anson Lo表示為澳門演唱會辛苦戒口和操練身形，不想前功盡費，「我會分享下卡路里計算，算係略懂，望一望就大概知幾多，建議下佢值唔值得食。」Ivy So自爆食雞脾「斷正」，「上次食雞髀，佢問我有冇去皮，食雞脾梗係唔走皮。」Anson Lo自言已習慣食去皮雞，「上次食連皮雞髀，係以年計。」

兩人又分享拍劇抵眼瞓的小遊戲，Anson Lo自爆有拍戲期間好眼瞓，會請「秘書」打手板叫醒自己，不過他就嫌Ivy So太細力，兩人更即席示範，「個聲有feel，但個力無feel。」除了打手板，兩人亦會現握手遊戲，阿撈續說，「佢仲話sell大力，(Ivy So：我冇sell大力)佢話女仔嚟講都算大力。」反而Ivy So就投訴Anson Lo太大力，阿撈亦直認有場攬Ivy So的戲，大力到令對方怪叫，破壞了浪漫氣氛。