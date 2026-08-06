金秘書為何那樣｜Anson Lo劇透咀到入廁所 笑指Ivy So個嘴好腍(有片)

由MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo）和蘇雅琳主演的港版《金秘書為何那樣》，今日舉行開鏡拜神儀式，兩人聯同一眾演員包括練美娟、首次拍ViuTV劇的郭子豪、駱振偉、何洛瑤Sica、胡卓希、伍家謙、蔡子軒、溫湯馬仕、李敏、何雙妍及楊雅文(THAIMAY)齊齊現身數碼港「霸總」辦公室。Anson Lo和Ivy So在港版《金秘書》首次合作演情侶，阿撈演自戀總裁李英俊，Ivy So則演其能幹秘書金微笑。他們於兩星期前已投入拍攝，兩人受訪不時角色上身，談到拍咀戲時又一瞼尷尬，場面搞笑。
由於要貼近原著角色形象和穿貼身戲服，兩人經常互相提醒Keep fit，Anson Lo表示為澳門演唱會辛苦戒口和操練身形，不想前功盡費，「我會分享下卡路里計算，算係略懂，望一望就大概知幾多，建議下佢值唔值得食。」Ivy So自爆食雞脾「斷正」，「上次食雞髀，佢問我有冇去皮，食雞脾梗係唔走皮。」Anson Lo自言已習慣食去皮雞，「上次食連皮雞髀，係以年計。」
兩人又分享拍劇抵眼瞓的小遊戲，Anson Lo自爆有拍戲期間好眼瞓，會請「秘書」打手板叫醒自己，不過他就嫌Ivy So太細力，兩人更即席示範，「個聲有feel，但個力無feel。」除了打手板，兩人亦會現握手遊戲，阿撈續說，「佢仲話sell大力，(Ivy So：我冇sell大力)佢話女仔嚟講都算大力。」反而Ivy So就投訴Anson Lo太大力，阿撈亦直認有場攬Ivy So的戲，大力到令對方怪叫，破壞了浪漫氣氛。
原版《金秘書》有大量咀戲，兩人表示已拍了一場咀戲，Anson Lo不慎劇透兩人咀到入廁所，要金秘書Ivy So大力拍打才醒覺，不過已無法挽回。言歸正傳，兩人指開工幾日便要拍咀戲，當時亦不算相熟，Ivy So一臉靦腆，「佢都幾有安全感，攬得大力，都穩陣，因為坐大髀，最緊要坐得舒服，好似安全帶。」Anson Lo亦表現尷尬，「有清新薄荷牙膏味，好投入、錫好耐，專業嘛，個嘴好腍……」此話一出，Ivy So即以尷尬得咪片遮臉，他補充指大家的嘴唇都是「軟腍腍」。
Anson Lo現正趕拍劇集，有指因遷就拍劇令MIRROR團綜要留港拍攝，Anson Lo指出，「應該唔關地方事，好耐之前已hold咗時間。」不過他表示不知團綜內容，問到有甚麼爭取的項目，他笑言，「睇我食嘢都應該開心，為咗工作食嘢都OK。」問到可有勇氣食魚頭，他就耍手擰頭，至於食連皮雞髀，他居然表示，「呢個驚啲，覺得唔值得，但咗工作OK。」剛剛度過25歲生日的Ivy So大讚Anson Lo細心，「我化妝師嫌我眼紋勁，唔夠瞓，佢剛剛經過聽到，就送咗眼膜俾我。」Anson Lo自言已長大，想多關心大家，故此不時會萬歳。