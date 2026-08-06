黎彼得離世｜鍾志光大讚黎彼得是粵語文化推手 感謝杏兒陳妙瑛不時探望

填詞人、資深演員黎彼得（原名黎成就）於昨日(5日)早上因病離世，鍾志光今日帶同黎彼得的兒子黎樹德現身見傳媒。鍾志光表示因為有傳媒問起時，自己可能交代得太急，消息發布不太準確，希望借記招交代，同時回應網上不實的傳聞。 黎樹德先向傳媒交代父親死訊，指父親於8月5日上午11點因病離世，家人的心情仍未平伏到，呼籲傳媒給予空間，後事安排之後再公布。他表示父親於3月23日獲安排入住仁濟醫院華懋護理安老院，在4月30號深夜因缺血性中風而送院治療，情況一度穩定，6月8號再轉往茘景大樓作療養，可惜最終不敵病魔。黎樹德先後向仁濟醫院華懋護理安老院及瑪嘉烈醫院及茘景大樓R4S病房的所有工作人員及醫護人員作出致謝

鍾志光補充指安老院一直照顧黎彼得非常好，缺血性中風而送院之後，留醫一個月，期間維生指數係穩定，所以之後轉去茘景大樓作療養，直至近日身體情況急轉直下。他說︰「大家都明，對於一個好朋友離開係好不捨，但明白人生係咁。我睇到網上睇到，有好多人瘋傳黎彼得生平嘅消息，大部份係準確。許冠傑先生都有一段說話寫咗出嚟，許冠傑都有寫先生係最有資格講黎彼得，佢講嘅嘢係完全正確，所有媒體都係正面報道。」 他續指黎彼得的作品影響到好多香港人，「佢嘅歌特別之處係擺咗好多廣東話喺粵語流行曲入面。譬如『夠薑揸槍出去搶』、『滾水淥豬腸』，個『夠薑』呢啲都係廣東話地道說話、俗語，『你咪當我老襯』、『嗱嗱聲即刻出去搵嘢做』呢啲都係好高難度，將廣東俗語擺入隻歌到。我敢講佢係廣東、粵語文化傳承推手。」

他指黎彼得處事非常認真，不要以為他是吊兒郎當，大癲大肺之人，「你睇佢寫歌詞就知，從來唔會放輕一個字，好似《打雀英雄傳》，佢唔係亂寫，係有組織係可以砌到一副牌，佢當時係攤開副麻雀，唔係亂作！佢係小學未畢業，我係好驚訝，好難相信小學未畢業嘅人，佢喺粵語嘅用韻係做得咁好，佢有解釋係同四叔有關係，好細個出入戲班，對唐滌生嘅劇本、戲曲係耳熟能詳，加上以前佢喺幫屋企賣報紙，閒來無事就睇報紙係咁翻。佢寫詞嘅年代，都會將佢同黃霑、盧國沾、鄭國江老師去比較，我覺得係無得比較，大家都係大師各有長處。Peter哥比較特別，係佢保留粵語文化。」

他又指至黎彼得出事以來，大家都很關心，但對他實質情況並不是太清楚，雖然自己比較清楚，始終是涉及他的私隱，自己無可能公布天下。自從3月入老人院之後，身體一直差，係熟嘅同事問我先會講，唔問我一句說話無講過。他說︰「當中有好多好同事，包括佢入咗老人院嘅時候，胡杏兒、陳妙瑛都會帶食物、生果去探佢。陳妙瑛知道佢入院之後，成日都約我一齊去睇佢，但佢喺香港嘅時間好忙，要經常返內地。盧宛茵、蘇恩磁、楊瑞麟、湯盈盈、林淑敏等等都去醫院探過佢。另一方面，有啲未有時間去醫院，都經常問候佢，包括單立文都定時問我有關佢嘅情況……呢啲要多謝佢！」

他亦特別攝影師保哥，對方每星期都定時接載黎彼得去醫院洗腎，亦都引證到黎彼得是一個很受歡迎、受愛載的人。鍾志光除了再次多謝照顧黎彼得晚年的多間醫療機構外，亦感謝環星娛樂為黎彼得拍下網上節目，在他晚年一齊並肩作戰。