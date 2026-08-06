黎彼得離世｜獨子回應父親代找卡數 認待業中強調與老竇感情好

填詞人、資深演員黎彼得（原名黎成就）於昨日(5日)早上因病離世，享年76歲。黎彼得有一名獨子黎樹德，生母在他3歲時離開，之後由黎彼得一手湊大，由於工作關係，小時候的黎樹德交由工人照顧起居飲食。黎彼得曾表示跟兒子的關係一般，同一屋簷但形同陌路，直至他染上流感入院，兒子曾前往探望，又買食物及陪攞藥，令黎彼得深感安慰，認為兒子「都算生性」。

由於黎彼得曾在訪問中透露過每月仍幫兒子還卡數，更指兒子試過用他的卡碌了幾萬元。今日黎樹德在鍾志光陪同下見傳媒，被問到父子關係時，他表示跟父親關係不錯，更「陪到佢走嗰時」，問到對父親的印象，他說︰「佢對我係好好！佢係一個好偉大嘅人，我哋永遠都會懷念佢！」對於卡數一字，黎樹德說︰「大部分都唔係真實嘅情況。例如卡數嘅情況就係，基於啲學校嘅費用同埋生活費為主，唔係所謂嘅……真係唔係全部所講嘅嘢。大部分都唔係一啲準確嘅嘢，有啲誇張成份。」

在旁的鍾志光補充說︰「樹德當年喺南京讀書，一個學生一定要洗費。彼得哥當然係義無反顧咁對佢供給。喺個洗費當中，的確係由彼得哥去提供嘅，當時彼得哥同大家講嘅時候，可能講緊：『哎呀，我仲要養佢點點點』咁樣，呢個事實係真嘅。但係亦都要考慮返當時嘅情況，一個學生去到外邊，又點可能自己供養自己呢？呢樣嘢希望大家明白。」

黎樹德指由父還卡數是近5年內發生，至於他的經濟狀況，他說︰「暫時家庭經濟沒有問題。(你依家讀緊書定做嘢？)暫時係待業中，around一年左右。由於突發事件，我老竇一直都想我陪佢，尤其洗腎嘅情況，我哋唔可以要佢一個人去。所以我哋其實都要24小時陪住佢，所以近呢幾個月都係全力照顧佢，暫時冇呢個打算。」他強調跟父親的關係一直良好，有保持溝通，並指父親因為突發性中風，所以沒有交代任何事。