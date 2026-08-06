金秘書為何那樣｜練美娟為角色減逾20磅 首拍ViuTV劇郭子豪講錯TVB(有片)

港版《金秘書為何那樣》今日(6日)舉行開鏡拜神儀式，兩位主角盧瀚霆(Anson Lo）和蘇雅琳(Ivy)聯同一眾演員齊齊現身數碼港。前TVB藝人郭子豪離巢一年後，首次參與ViuTV劇集，他自言一直積極自我裝備，亦曾參演其他戲劇演出，「不過第一次參與TVB……唔係，我係第一次參與ViuTV嘅拍攝！」接著拍檔練美娟即搞笑地拿著ViuTV的咪牌，「佢為咗like，無所不用其極！」他急忙道歉請大家刪剪片段，更即時作出更正，他表示除了拍戲，主要與太太鄧卓殷網上拍片。娟姐笑言，「我睇報道，佢家底唔錯，可以問屋企攞少少利是。」

練美娟終於擺脫梁業(肥仔@ERROR)，今次與高大健碩的郭子健演情侶，兩人受訪不時爆笑互窒，滿有火花，娟姐自言特地為角色減肥，「我值得擁有郭子豪！」郭子豪笑言娟姐將減去的磅數全「過戶」給他，「我增咗廿磅，佢減咗廿磅。」娟姐表示，「我食少嘢同戒酒，減咗廿幾磅，(幾耐冇試過？)中學做校花嘅年代，而家我做台花，戒酒戒咗兩個月。」她笑言拍完劇會盡情大喝，接著認真表示，「娟姐會為角色增肥，同樣都會為角色減肥，希望多啲監製見到我嘅努力。」

談到兩人的親熱戲份，郭子豪就劇透，「娟姐會跌咗啲私人物品出嚟，我要幫佢執番，(上半身？)係，擺得上枱面。」娟姐即自爆，「我而家個胸可能唔夠子豪大。」問到郭子豪的胸肌尺寸，他笑言：「我哋平均數40寸。」今次與俊男人夫郭子豪合作，她笑言下次要找「失婚」人夫駱振偉，說畢笑言擔心激嬲對方講錯說話，著大家刪走片段，兩人笑言一個訪問兩個都講錯說話。