方紹聰有意製作節目賣俾TVB 難忘拍《特技人》演火人唔用替身

方紹聰(奶仔)在39歲當日宣布離開效力17年的TVB，早前他出席《非份之罪》晚宴時，他透露自己仍有一部作品未播出。問到為何決意離巢，他說︰「我都學咗好多嘢，我入TVB嗰陣係22歲，喺咩都唔識到學識做人嘅態度，呢行係咩行業，做演員、幕後係點做。依家都39歲，想去唔同地方，將喺TVB學到嘅技倆接受有多啲新嘅挑戰。」他又感謝入TVB之後，認識到何廣沛、張彥博這些好朋友。

由於奶仔曾在《野外步出》及《貧窮限制想像》中擔任監製，他稱因為節目是由「自己生出嚟」，好多導演、監製不是找他上山下海，所以決定自己做埋幕後崗位。他希望未來可以製作類似《野外步出》節目，或嘗試踩單車去西藏、行路去某些地方沿途介紹風土人情，並把這些節目放在其他電視台或TVB播。

他表示入行以來最難忘《特技人》扮演「糯米」一角，並指角色原本只是搞笑，其他演員就各自負責一PART特技，所以一直很羨慕他們，沒料到最後獲安排做「火人」。他指當時公司是打算由替身去處理火的部份，但他決意親身上陣，並用一個午餐時間去游說。他坦言做特技火人是需要接受特訓，還記得當時被「燒」了兩個多小時，更險些缺氧昏迷，但自己在沒有甚麼經驗下，最終完成整個拍攝，非常有成功感。