林恬兒成年無晒老公合照 何柱國兒子何正德加國攬女被斷正

林建岳與前妻謝玲玲的大女林恬兒（Emily）於2014年與已故富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚，兩人育有一子一女，一家四口幸福美滿。過去二人不時大晒恩愛合照，去年更重遊舊地拍下一段影片紀念結婚11周年。然而，今年1月1日貼出跟老公合照之後，Emily一直都是貼個人照，就連出席何猷君與奚夢瑤的婚禮也是單人匹馬現身。

今日網上流出疑似何正德在加拿大溫哥華與一名長髮墨鏡女親密影片，影片見到一名跟何正德撞樣的男子從後攬住一名長髮女，更親吻女方的面部，但女方的樣子並不享受，更黑晒口面。翻看林恬兒的IG，已經再沒有follow男方IG。

該網民寫道︰「本來諗住拍下條人龍有幾長算數啦，點知眼尾望到隔離個廢佬癲撚咗咁款，死攬住前面條女係咁啜條黑超女，一路西X到塊面燶晒。本身淨係得啖笑send畀fd睇，點知一班fd起底起出事——痴線！咪就係$女林恬兒個老公何正德囉，真係大開眼界cls！大佬，偷食偷到咁X大膽張揚嘅喂？呢度溫哥華列治文嚟架師兄，成街都係香港人，以為換個新IG就當冇事發生？真係以為人哋on X架喎。今日一於幫你條友通天！ 聽講已經有fd認得條小三係邊個lu，真係食花生食到停唔到口。 推夠1000轉發即刻再爆料！ 坐定定等睇好戲啦喂！」