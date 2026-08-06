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出版：2026-Aug-06 23:46
更新：2026-Aug-06 23:46

林恬兒何正德婚姻亮紅燈 結婚十周年重搞婚禮排場勁

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林恬兒跟何正德於2024年再辦婚禮紀念結婚10周年。

林恬兒(Emily) 是已故麗新集團創辦人林百欣孫女，父親是林建岳，而母親則是童星出道的謝玲玲。她的另一半何正德，則是前全國政協常委、已故商人何柱國兒子。何柱國是香港煙草公司創辦人何英傑的長孫。林恬兒、何正德同是名人之後，家境富裕， 2014年二人在法國南部尼斯舉行婚禮，回港後在香港君悅酒店擺婚宴，婚禮名人雲集，除了多位城中富商出席之外，港澳五任特首均來到賀。

當時何柱國表示兒子對林恬兒非常認真，見完家長之後兩個月即訂婚，一個月之後便結婚，曾指二人打風都打唔甩。林建岳曾讚女婿何正德很乖，很愛錫屋企，愛錫女兒，形容自己多了一個仔。

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2024年，適逢是他們結婚10周年，於是邀請了60位親友到菲律賓巴拉望島見證他們再辦沙灘婚禮，「香港毛氈大王」孫女曹穎惠、新加坡棕櫚油千金石貞善（Arissa）、有「台灣第一千金」之稱的關穎、Estée Lauder創始人的曾孫Josh Lauder、「股神」巴菲特孫新抱Lili Buffett等亦有份出席。去年，林恬兒與何正德重遊當年結婚地方慶祝結婚11周年，當時林恬兒表示一天比一天更愛何正德，迫不及待跟他創造更多美麗回憶，並以「my bear」去稱呼老公。

可惜的是，今年1月1日之後，林恬兒的IG不再見到何正德，無論是情人節、結婚紀念日都再沒有往日恩愛的合照出現。

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