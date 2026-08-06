林恬兒何正德婚姻亮紅燈 結婚十周年重搞婚禮排場勁

林恬兒(Emily) 是已故麗新集團創辦人林百欣孫女，父親是林建岳，而母親則是童星出道的謝玲玲。她的另一半何正德，則是前全國政協常委、已故商人何柱國兒子。何柱國是香港煙草公司創辦人何英傑的長孫。林恬兒、何正德同是名人之後，家境富裕， 2014年二人在法國南部尼斯舉行婚禮，回港後在香港君悅酒店擺婚宴，婚禮名人雲集，除了多位城中富商出席之外，港澳五任特首均來到賀。

當時何柱國表示兒子對林恬兒非常認真，見完家長之後兩個月即訂婚，一個月之後便結婚，曾指二人打風都打唔甩。林建岳曾讚女婿何正德很乖，很愛錫屋企，愛錫女兒，形容自己多了一個仔。